Orosházi siker a gólokban gazdag rangadón - galériával

Mezőhegyesi SE–Kondorosi TE 0–2 (0–1)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Mezőhegyes, 70 néző. Vezette: Telek András.

Mezőhegyes: Lévai (Varga P.) – Balogh D. (Czene P.), Mátó, Bóna, Varga T., Zsilák, Szabó Zs., Szlovák, Tari, Papp M. (Szabó I.), Faragó. Edző: Boér Zsolt.

Kondoros: Gritta – Czvalinga Á., Czvalinga M. (Paluska), Rafaj P., Gedó (Fejér), Szász Á., Mladonyiczki, Csicsely, Vízkeleti (Szász Albert), Rafaj R., Rafaj M. (Szász Arnold). Edző: Janis János.

Gólszerző: Czvalinga M. (39.), Rafaj M. (49.). Kiállítva: Szabó Zs. (45+3. – ütésért), ill. Rafaj P. (45+3. – szándékos rúgásért),

A 16. percben Zsilák büntetőt hibázott.

Boér Zsolt: – Sok sebből vérző csapatunk ilyen ellenféllel szemben nem bírja el a kihagyott büntetőt és a sérüléseket. Ebben a meccsben több nem volt számunkra, ennek ellenére tisztességesen helytálltunk.

Janis János: – Megérdemelten nyertünk. Sok helyzetet dolgoztunk ki, de a befejezéseknél rendre porszem került a gépezetbe. Jó játékvezetés.

Perlaki János

Orosházi MTK-ULE–Jamina SE 5–2 (2–1)

Orosháza, 200 néző. Vezette: Kató Benedek.

Orosháza: Marunák – Péter, Janicsek (Nagy B.), Kasuba, Darida, Miszlai, Márk (Dobi), Bánki-Horváth G. (Berki), Vincze (Harangozó), Halász (Dénes), Bónus. Edző: Bodzás Ádám.

Jamina: Jakab – Kerekes (Szabó L.), Bozsó (Petrás), Bány, Raducu, Bánfi (Nagy B.), Szaszák, Palik (Ruzsa), Balog K., Szabó V. (Csatlós), Jánovszki. Edző: Mazán Zoltán.

Gólszerző: Vincze (25.), Halász (35., 68.), Miszlai (77.), Péter (84.), ill. Bozsó (7. – 11-esből, 46.).

Bodzás Ádám: – A mérkőzésen több fordulópont is volt, amelyekből rendre jól jöttünk ki, ami a csapat egységességének és küzdőszellemének köszönhető. A játék nagy részében mi irányítottunk és többet birtokoltuk a labdát, az eredmény teljesen megérdemeltnek mondható.

Mazán Zoltán: – Mindkét félidőben magunk javára billenthettük volna a mérkőzést, de ezekből a szituációkból rosszul jöttünk ki, emiatt vereséget szenvedünk.