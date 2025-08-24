augusztus 24., vasárnap

Labdarúgás - Vármegyei I. osztály

3 órája

Orosházi siker a gólokban gazdag rangadón - galériával

Címkék#Vármegyei I#labdarúgás#összefoglaló

Két mérkőzés alapján már csak a Szarvas és a Gyomaendrőd áll maximális pontszámmal a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A játéknap rangadója orosházi sikerrel zárult, az éremre pályázó Jamina nem tudta megtartani korán megszerzett előnyét. Jól szállt be a nyitányon szabadnapos Szeghalom is.

Bakulya Mihály

Az orosházi derbi változatos csatát hozott, több fordulóponttal is. 

orosházi; labdarúgás; Jamina
A fehér mezes orosházi együttes változatos csatában kerekedett felül a Jamina ellen. Fotó: Bohus Krisztián 

Ugyanez elmondható a gádorosi párharcról (pályája felújítása miatt itt játszik ősszel a szénási csapat), ahol a házigazdák mínusz kettőről egalizáltak, mégsem jutott pont számukra, mert a Szeghalom gyorsan válaszolt. Íme a játéknap összefoglalója.

Orosházi MTK-ULE–Jamina SE

Fotók: Bohus Krisztián

Mezőhegyesi SE–Kondorosi TE 0–2 (0–1)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Mezőhegyes, 70 néző. Vezette: Telek András.
Mezőhegyes: Lévai (Varga P.) – Balogh D. (Czene P.), Mátó, Bóna, Varga T., Zsilák, Szabó Zs., Szlovák, Tari, Papp M. (Szabó I.), Faragó. Edző: Boér Zsolt.
Kondoros: Gritta – Czvalinga Á., Czvalinga M. (Paluska), Rafaj P., Gedó (Fejér), Szász Á., Mladonyiczki, Csicsely, Vízkeleti (Szász Albert), Rafaj R., Rafaj M. (Szász Arnold). Edző: Janis János.
Gólszerző: Czvalinga M. (39.), Rafaj M. (49.). Kiállítva: Szabó Zs. (45+3. – ütésért), ill. Rafaj P. (45+3. – szándékos rúgásért),
A 16. percben Zsilák büntetőt hibázott.
Boér Zsolt: – Sok sebből vérző csapatunk ilyen ellenféllel szemben nem bírja el a kihagyott büntetőt és a sérüléseket. Ebben a meccsben több nem volt számunkra, ennek ellenére tisztességesen helytálltunk.
Janis János: – Megérdemelten nyertünk. Sok helyzetet dolgoztunk ki, de a befejezéseknél rendre porszem került a gépezetbe. Jó játékvezetés.

Perlaki János

Orosházi MTK-ULE–Jamina SE 5–2 (2–1)

Orosháza, 200 néző. Vezette: Kató Benedek.
Orosháza: Marunák – Péter, Janicsek (Nagy B.), Kasuba, Darida, Miszlai, Márk (Dobi), Bánki-Horváth G. (Berki), Vincze (Harangozó), Halász (Dénes), Bónus. Edző: Bodzás Ádám.
Jamina: Jakab – Kerekes (Szabó L.), Bozsó (Petrás), Bány, Raducu, Bánfi (Nagy B.), Szaszák, Palik (Ruzsa), Balog K., Szabó V. (Csatlós), Jánovszki. Edző: Mazán Zoltán.
Gólszerző: Vincze (25.), Halász (35., 68.), Miszlai (77.), Péter (84.), ill. Bozsó (7. – 11-esből, 46.).
Bodzás Ádám: – A mérkőzésen több fordulópont is volt, amelyekből rendre jól jöttünk ki, ami a csapat egységességének és küzdőszellemének köszönhető. A játék nagy részében mi irányítottunk és többet birtokoltuk a labdát, az eredmény teljesen megérdemeltnek mondható.
Mazán Zoltán: – Mindkét félidőben magunk javára billenthettük volna a mérkőzést, de ezekből a szituációkból rosszul jöttünk ki, emiatt vereséget szenvedünk.

Betkó Tamás

Nagyszénás SE–Szeghalmi FC 2–3 (0–2)

Gádoros, 120 néző. Vezette: Tóth Imre.
Nagyszénás: Német – Somogyvári, Papp M., Maczik, Kovács L., Molnár Zs., Tóbiás (Farkas M.), Kerekes, Kálmán (Nagy M.), Vecsernyés, Libor. Edző: Tasi Róbert.
Szeghalom: Resetár – Vincze, Simon (Kardos), Bakk, Hajdú, Hoffmann, Stefán, Zsilák, Borúzs P., Kiss T., Mészáros. Edző: Hajdu Csaba, Kardos Ferenc Gergő.
Gólszerző: Kerekes (55., 81.), ill. Mészáros (8., 83.), Kiss T. (31.).
Tasi Róbert: – Az első játékrészben ismét a védekezésünk nullázott le bennünket. Ellenfelünk kihasználta a hibáinkat. A második félidőben elkezdtünk focizni, az egyenlítés is összejött, de sajnos egy kontrából ismét gólt kaptunk. Bár a srácok mindent megtettek, ismét pont nélkül maradtunk. Gratulálok a friss igazolásunk duplájához!
Kardos Ferenc Gergő: – Jól mondják, hogy a győzelem gyógyír bármilyen nehézségre. Ez nálunk hatványozottan igaz. Le a kalappal a fiúk előtt, elképesztő küzdeni tudásról tettek tanúbizonyságot. Hétfőn edzés!

Radovics István
 

Gyomaendrődi FC–Békési FC 3–1 (2–1)

Gyomaendrőd, 110 néző. Vezette: Bakos József.
Gyomaendrőd: Zsibrita – Endrefalvi (Kovács Zs.), Kasik (Egri), Pecznik, Szilágyi (Csipai), Szikszai, Lénárt, Hunya, Werle, Hanea (Sebők), Truczka (Molnár T.). Edző: Kéri Roland.
Békés: Vitányi (Csordás) – Medve, Laukó, Nagy P., Rigler (Urbán), Mihalik, Nagy J., Csaplár (Kardos I.), Balázs (Apáti-Nagy), Római J. (Rózsavölgyi), Nagy Sz. Edző: Zsiros György.
Gólszerző: Truczka (13., 43.), Csipai (75.), ill. Csaplár (45.).
Kéri Roland: – Nem játszottunk jól. Bár készültünk rá, hogy az ellenfél le fog támadni, ez mégis meglepett bennünket. A második félidőben már voltak helyzetek, ha azokat berúgjuk, nem lett volna ilyen izzadságszagú a győzelem. Gratulálunk a csapatnak!
Zsiros György: – Úgy érzem, megleptük a hazai csapatot egy jó játékkal, és csak a helyzetkihasználással volt probléma. Fiatalok vagyunk, de fejlődünk.

Vinkovics Attila

 

Szarvasi FC–Dévaványai SE 6–0 (2–0)

Szarvas, 222 néző. Vezette: Láza András.
Szarvas: Köteles – Nagy S., Furár (Zima), Tanner (Kepenyes), Pilán R. (Magyar), Barna (Cservenák), Bojtos, Pilán M., Simon, Kasik, Sindel (Tóth B.). Edző: Klimaj Zoltán, Somogyi János.
Dévaványa: Dobozi – Szász (Kárpáti), Papp D. (Ungi), Polonio-Guerreiro, Kisari, Szalai, Katona (Kis G.), Marton, Szabó E. (Csordás), Szántó B., Somogyi M. Edző: Bereczki Árpád.
Gólszerző: Sindel (9.), Barna (37.), Tanner (63.), Tóth B. (73.), Kepenyes (86.), Bojtos (87.).
Klimaj Zoltán:
Bereczki Árpád: – Megérdemelt hazai győzelem.

Rohony Gábor

A góllövőlista élcsoportja

  • 5 gólos: Sindel Roland (Szarvas)
  • 4 gólos: Bozsó Milán (Jamina)
  • 3 gólos: Endrefalvi Erik (Gyomaendrőd), Jánovszki László (Jamina)
  • 2 gólos: Bánki-Horváth Gergő (Orosháza), Barna Viktor (Szarvas), Furár Róbert Tibor (Szarvas), Kerekes Sándor Krisztián (Nagyszénás), Mészáros Máté József (Szeghalom), Rafaj Milán Barnabás (Kondoros), Tanner Gergő (Szarvas), Truczka Áron (Gyomaendrőd)

A 3. forduló programja

Augusztus 30., szombat, 16.00: Szeghalmi FC–Orosházi MTK-ULE. 17.00: Füzesgyarmati SK–Nagyszénás SE, Jamina SE–Mezőhegyesi SE, Kondorosi TE–Gyomaendrődi FC, Békési FC–Dévaványai SE. Szabadnapos: Szarvasi FC.

 

 

