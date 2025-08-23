augusztus 23., szombat

Bence névnap

21°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adomány

47 perce

Közel kétmilliós adomány Ónodi Henriettának egy titokzatos jóakarótól

Címkék#adomány#állapot#Ónodi Henrietta#olimpiai bajnok

Ötezer dollárt, azaz 1,85 millió forintot utalt egy titokzatos ismeretlen az olimpiai bajnok tornász Ónodi Henrietta megsegítésére.

Gajdács Pál

Továbbra is gyűjtenek az Amerikában kezelt békéscsabai olimpiai bajnoknő, Ónodi Henrietta gyógykezelésére. A legmagasabb összeg egy hónapja érkezett meg Ónodi Henrietta számára – írja a Bors

Ónodi Henrietta
Ónodi Henrietta gyermekei társaságában 
Fotó: Fotó: Ónodi-Klausler Barbara Facebook-oldala

Sok ismeretlen segíti Ónodi Henriettát

Az 1992-es barcelonai olimpia békéscsabai aranyérmese tavaly márciusban az Egyesült Államokban bevásárlás közben lett rosszul, infarktust kapott és életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. Amerikában, de Magyarországon is gyűjtés kezdődött a gyógykezelésére. A gofundme oldalon követhető a gyűjtés aktuális állása. 

Az oldalon 500 ezer dollárt (168 millió forintot) tűztek ki célul, ebből mostanáig 78 ezer dollár jött össze. Ezerkétszázan adományoztak, nagyon sokan név nélkül. Egy hónapja egy ismeretlen jóakaró 5500 dollárt, vagyis 1,85 millió forintot utalt a számlára. A második legnagyobb tétel is egy ismeretlen személytől jött, aki 4500 dollárt, vagyis 1,5 millió forintot adományozott. 

Ónodi Henrietta állapotáról gyámja, a 18 éves Annabella lánya még májusban nyilatkozott: 

– Édesanyám gyógyulása nagyjából kétszer olyan gyors, mint azt sokan várták volna, és egészen biztos vagyok, hogy ebben hatalmas szerepe van a sportolói múltjának – mondta Heni legidősebb gyermeke.

További részletek a Borsonline cikkében.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu