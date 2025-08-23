Közel kétmilliós adomány Ónodi Henriettának egy titokzatos jóakarótól

Továbbra is gyűjtenek az Amerikában kezelt békéscsabai olimpiai bajnoknő, Ónodi Henrietta gyógykezelésére. A legmagasabb összeg egy hónapja érkezett meg Ónodi Henrietta számára – írja a Bors.

Ónodi Henrietta gyermekei társaságában

Fotó: Fotó: Ónodi-Klausler Barbara Facebook-oldala

Sok ismeretlen segíti Ónodi Henriettát

Az 1992-es barcelonai olimpia békéscsabai aranyérmese tavaly márciusban az Egyesült Államokban bevásárlás közben lett rosszul, infarktust kapott és életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. Amerikában, de Magyarországon is gyűjtés kezdődött a gyógykezelésére. A gofundme oldalon követhető a gyűjtés aktuális állása.

Az oldalon 500 ezer dollárt (168 millió forintot) tűztek ki célul, ebből mostanáig 78 ezer dollár jött össze. Ezerkétszázan adományoztak, nagyon sokan név nélkül. Egy hónapja egy ismeretlen jóakaró 5500 dollárt, vagyis 1,85 millió forintot utalt a számlára. A második legnagyobb tétel is egy ismeretlen személytől jött, aki 4500 dollárt, vagyis 1,5 millió forintot adományozott.

Ónodi Henrietta állapotáról gyámja, a 18 éves Annabella lánya még májusban nyilatkozott:

– Édesanyám gyógyulása nagyjából kétszer olyan gyors, mint azt sokan várták volna, és egészen biztos vagyok, hogy ebben hatalmas szerepe van a sportolói múltjának – mondta Heni legidősebb gyermeke.

További részletek a Borsonline cikkében.