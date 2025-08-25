augusztus 25., hétfő

Tízezer dollár

54 perce

Fény derült a titokzatos jóakarókra, akik támogatták Ónodi Heni gyógykezelését

Címkék#békéscsabai#Ónodi Henrietta#barcelonai#dollár#Nagy Sándor

Fény derült a titokzatos jóakarók személyére. A közelmúltban két jelentős tétel, egyszer 5500, egyszer pedig 4500 dollár, azaz összesen 10 ezer dollár (több mint 3 milliió forint) érkezett az olimpiai bajnok tornász, Ónodi Henrietta megsegítésére.

Licska Balázs

Az 1992-es barcelonai olimpia békéscsabai aranyérmese tavaly márciusban az Egyesült Államokban bevásárlás közben lett rosszul, infarktust kapott és életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. Ónodi Henrietta gyógykezelésére Amerikában, de Magyarországon is gyűjtés kezdődött. A gofundme oldalon követhető a gyűjtés aktuális állása.

Ónodi Henrietta gyógyulását milliókkal segítették.
Két jelentős tétel, összesen 10 ezer dollár futott be Ónodi Henrietta gyógykezelésére. Fotó: Life/gofundme.com

Két jelentős adomány futott be Ónodi Henrietta gyógykezelésére

A Bors szúrta ki, hogy titokzatos jóakarók a közelmúltban egyszer 5500, egyszer 4500 dollárt adományoztak, ez a két legjelentősebb tétel, amely befutott eddig. Most kiderült, hogy kik álltak a jótékonysági akció hátterében.

Tavaly jött létre a Henrietta Gyógyulásáért Alapítvány

A Henrietta Gyógyulásáért Alapítványt tavaly jegyezték be, azt Ónodi Henrietta testvére, Barbara alapította, az alapítvány kuratóriumi elnökének pedig a békéscsabai Nagy Sándort választották.

Kiderült, szó nincs titokzatosságról, névtelenségről

A két jelentős, összességében 10 ezer dolláros adományozással kapcsolatban Nagy Sándor elmondta: nem titokzatos jóakarókról van szó. A Henrietta Gyógyulásáért Alapítvány utalta mind a két összeget, mégpedig abból a pénzből, amely az elmúlt időszakban befolyt, többek között a Békés vármegyei, békéscsabai jótékonyságokból.

Akkor utalnak, amikor költségek merülnek fel

Az alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte: abban maradtak, hogy akkor utalnak, amikor tudni lehet, hogy milyen költségek merülnek fel a közeljövőben Ónodi Henrietta gyógykezelése kapcsán. A mostani összeg az olimpiai bajnok alapbiztosítását fedezi erre az évre. 

 

 

