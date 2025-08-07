NB II: nyolc helyett négy csoport

A hölgyeknél nagy változás tavalyhoz képest, hogy 8, helyett 4 csoportban indítanak bajnokságot a 2025–26-os szezonban, igaz a B csoport kivételével (13 csapat) – 14-14 csapattal. Békésből a Gyula, a Szarvas és az Orosháza – a D csoportban kaptak helyet.

A sötét mezes tavalyi bronzérmes CSIKO SE Orosháza idén is ott lesz az NB II.-es mezőnyben Archív fotó: Zsedényi Péter

A férfiaknál maradt a nyolc 8 csapatos csoport, a Békés vármegyeiek a következő kiírásban is a H-jelű nyolcasban szerepelnek. Idén nincs a mezőnyben a Kondoros, ott van a Békéscsaba, a CSIKO, az Újkígyós, és új indulóként az Orosházi KC.

Női, D cs.: Alsónémedi SE, FKSE-Algyő, Gyáli BKSE, CZ-Gyulasport, Inárcs-Örkény KCE, Kecskeméti NK, K. Szeged SE, Kispest NKK, Mezőtúri AFC, Nemesnádudvari NKSZE, Zengő Alföld Orosházi KA, Szarvasi NKK, Tisza Volán, Vecsési SE.

Férfi, H cs.: Berettyó MSE, Békéscsaba DKSE, CSIKO-Racing SE Orosháza, FISE-Újkígyós, Makói KC, Zengő Alföld Orosházi KC, Tisza Volán, Túrkevei VSE.