Alaposan megfiatalodtak a szarvasiak

Az előző bajnoki kiírásban NB II.-es női kézilabda-bajnokságban a csoportjában 6. helyen záró Szarvasi NKK-nál a nevezés leadásakor még úgy tudták, hogy a bajnokság a korábban megszokottak szerint zajlik majd.

Az NB II.-es női kézilabda-bajnokság tavalyi kiírásában még a rutinos Papp Zsófi (jobbra piros mezben) is segítette a szarvasiakat Archív fotó: Babák Zoltán

Edzőtáborral, mérkőzésekkel készül a Szarvas az NB II.-es női kézilabda-bajnokság küzdelmeire

– Meglepődtünk, hogy a csoportunk nem nyolc, hanem tizennégy csapatos lesz és elmarad a nekünk sokkal jobban tetsző rájátszás – mondta Kaliczka László, a Szarvasi NKK felnőtt és ifjúsági csapatának új edzője. – Korábban az alsó-, vagy a felsőházban hasonszőrű csapatok ellen mérkőztünk, most másabbak lesznek az erőviszonyok, ráadásul nagyon sokat kell majd utaznunk.

A nyári munka már július végén egy edzőtáborral megkezdődött Szarvason, melybe főként az utánpótlás vett részt, de a felnőttek és az ifjúságiak is bekapcsolódtak.

– A tábor mintegy száz fővel zajlott, s bizony mi is meglepődtünk, hogy Szarvasról és a környék településeiről milyen sokan eljöttek – mondta a szakember, aki a felnőtt és ificsapat kispadján Száva Flóriánt váltotta. Utóbbi marad a klubnál, az utánpótlás-neveléséért felelőseként és az U15-ös csapat edzőjeként dolgozik tovább.

Eddig egy edzőmérkőzés időpontja fix: augusztus 20-án a Békéscsabai Előre NKSE „kettes” csapatával játszanak Szarvason, de szeretnének találkozni hagyományos ellenfelükkel, a Csepellel is. Augusztus 22. és 24. között még tartanak egy mini edzőtábort, ekkor már inkább a felnőttek és az ifik számára.

A játékoskeret kicsit más, mint az előző évi, a rutinos Papp Zsófi és Bíró Petra Orosházára tette át a székhelyét, míg Závoda Kata és Pusztai Liza tanulmányai miatt távozik, de nem marad Farkasinszki Dominika sem. Az érkezők névsora bővebb: a kapus, Bakró Szabina és a védekező specialista, legutóbb a KSZSE Szeged csapatát erősítő Nyerges Adél is visszatér. Az irányító Jani Kata újrakezdi a játékot és a szarvasi nevelésű, tavaly a Rákosmenti KSK csapatában játszó Farkas Csenge is Szarvason folytatja, mint ahogy a csongrádi jobbátlövő, az előző U20-as III. osztályú bajnokság gólkirálya, Urbaniczki Blanka is. Kölcsönbe érkezik Békéscsabáról a balszélső Pétervári Tamara és a jobbszélső Kiss Fanni.