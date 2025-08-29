Az ob-n és Szarajevóban is tarolt a békéscsabai tenisztehetség

Mokán István Damján tarolt a pécsi Dorko Korosztályos Országos Bajnokságon, ahol F16-ban 1. kiemelthez méltóan megszerezte negyedik egyéni országos bajnoki trófeáját.

Fantasztikusan alakultak az augusztusi versenyei Mokán István Damjánnak

Mokán István Damján jó úton Monte-Carlo felé

A békéscsabai játékos kiemelt volt az első körben, majd a legjobb 16 között Harari Ben Conort (Muschkétás TC) 6:0, 6:0-ra, a negyeddöntőben Varga Oszkárt (Labdás Sportok ASZE) 6:2, 6:0-ra, az elődöntőben Jeliszejev Mihályt (Alfa TI) 6:1, 6:1-re verte. A fináléban 6:2 7:5-re Szász Leventét (Vasas SC) is legyőzte.

Rövid pihenő után következett a páros verseny, amit Damján, Heiszer Flórián (Teniszpartner.hu) oldalán ugyancsak megnyert. A nyolcaddöntőben a Sávolt Dorián, Kőszegi Zente Péter (TM, Dabasi TA) kettőst 6:4, 6:3-ra, a 8 között a Szücs Ádám, Velican Bendegúz (TM, SVSE) duót 6:1, 6:0-ra, az elődöntőben a Varga Barna, Simon Péter (PVTC) párost 6:3, 6:1-re, a döntőben a Somogyi Ábel, Szász Levente (Pasarét TK, Vasas) kettőst 6:4, 6:2-re múlták felül, így ők állhattak a dobogó tetejére.

Első helyen áll a monte-carlói verseny kvalifikációjában

A viharsarki tehetség a szarajevói 1-es kategóriás Tennis Europe-versenyen sem adta alább, ahol újabb sikert aratott a 16 évesek mezőnyében. Egy ukrán, majd egy német fiú legyőzése után a negyeddöntőben az 1. kiemelt lett Eriks Valeinist búcsúztatta három szettben (4:6, 6:2, 6:3), majd az elődöntő újabb háromszettes mérkőzést hozott az olasz Daniele Longo (1:6, 7:5, 6:3) ellen, végül a döntőben 6:4 6:3-ra a román Dragos Mihai Mone sem tudta megállítani. A magyar fiú ezzel ötödik egyéni tornagyőzelmét aratta a TE-sorozatban, és ezzel az első helyre jött fel a „Race to Monte-Carlo” rangsorban, az októberi Tennis Europe Masters verseny kvalifikációjában.

A trófeákkal Szarajevóban

A párosban 1. kiemeltként indult a Viharsarok TA versenyzője és az ukrán Andriy Maksymenko oldalán szettveszteség nélkül nyerte meg a tornát. Először egy német, majd egy ukrán, az elődöntőben egy szlovén, a döntőben pedig egy horvát, szerb párost győztek le.