Labdarúgás - Vármegyei II. osztály

1 órája

Kupacsapatok csapnak össze Mezőmegyeren

A vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság második fordulója keretében szombaton négy, vasárnap három találkozót játszanak. A programból kitűnik a két, MOL Magyar Kupában is induló mezővárosi együttes összecsapása. A címvédő megyeriek vendége a berényi gárda lesz, jó csörtét sejtet azonban a lőkösi szomszédvári derbi is.

Bakulya Mihály

A mezővárosi alakulatok közül a bajnok kezdte jobban az évet, amely remek második félidei teljesítménnyel rukkolt ki Békésszentandráson, így hátrányból gyűjtötte be a három pontot.

mezővárosi; labdarúgás; Mezőmegyer
A mezővárosi derbit a Békésszentandráson sikerrel járó megyeriek várhatják kedvezőbb előjelekkel. Fotó: Babák Zoltán

Lőrinci Attila, a Mezőmegyer SE edzője: – Ha az eredményt nézzük, akkor elégedettek lehetünk az idei szezon kezdésével, bár játékban még van hová előre lépjünk. Jelentős változáson ment át a csapat, rutinos játékosok távoztak, helyükbe zömében fiatal tehetséges srácok érkeztek, akiknek fel kell vegyék a felnőtt futball ritmusát, tapasztalatot kell szerezzenek. A Mezőberény tavaly éppen csak lecsúszott a felsőházi rájátszásról, most hozzánk hasonló utat jár, éppen ezért leginkább saját magunkkal foglalkozunk. A jövőt nézve minden mérkőzés fontos az előrelépéshez, így lesz ez hétvégén is, szeretnénk hazai pályán jó játékkal tovább növelni a pontjaink számát.

A megyeriekkel ellentétben a Mezőberény a korai vezetését nem tudta megtartani a Csabacsűd ellen, amely a szünetet keretbe foglalva fordított. Végül a hosszabbításban büntetővel mentettek pontot a házigazdák labdarúgói.
Adamik Dávid, a Mezőberényi LE edzője: – Minden csapat próbál jó rajtot venni, ezért sok a kiélezett meccs. Esetünkben is ez történt, az egyik periódusban mi játszottunk jól, a következőben pedig az ellenfél. Levontuk a következtetést, azon vagyunk, hogy állandó jó játékot tudjunk produkálni. A következő kihívás sem lesz egyszerű, tudjuk mire számíthatunk. Megyen is átalakulóban a csapat, talán ezért lesz még érdekesebb a rangadó. A legutóbbi randevúnk nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, ezért szeretnénk revansot venni. Természetesen nem ez a meccs dönt a bajnokság sorsáról, de az ilyen presztízzsel bíró mérkőzések igenis kellenek az amatőr futballnak.

A mezővárosi derbi és a többi párharc

A 2. forduló programja. Augusztus 23., szombat, 10.00: Békéscsabai MÁV SE–Dobozi SE. 17.30: Szabadkígyósi SZSC–Tótkomlósi TC, Mezőmegyer SE–Mezőberényi LE, Battonyai TK–Végegyháza-Magyarbánhegyes. Augusztus 24., vasárnap, 17.30: Lőkösháza KSK–Eleki USE, Csanádapácai EFC–Békésszentandrási HMSE, Csabacsűdi GYLSE–Kaszaper SE. Szabadnapos: Újkígyós FC.

 

