Labdarúgás - Vármegyei II. osztály

1 órája

Jó volt szombaton vendégségben

Címkék#Vármegyei II#labdarúgás#összefoglaló

Kivétel nélkül vendégsiker született a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság második játéknapjának szombati mérkőzésein. A kárvallottak között volt a tavalyi bajnok Mezőmegyer és az ezüstérmes Szabadkígyós is, ami arra utal, hogy még az előző évinél is tömörebb lehet a mezőny. Vasárnap késő délután további három párharcra kerül sor.

Bakulya Mihály

A Mezőmegyer hazai környezetben most úgy járt, mint az egy héttel korábbi ellenfele Békésszentandráson

Mezőmegyer; vasutas; labdarúgás
A piros mezes vasutasok is a címvédő Mezőmegyer sorsára jutottak a Doboz ellen. Fotó: Kiss Zoltán

A jó első félidőt nem követte folytatás, a berényiek pedig lecsaptak a hibáikra. Utóbbiakhoz hasonlóan négy gólt szerzett a Doboz is a Csányi utcában, a Komlós számra pedig ennek a fele eredményezett három pontot Szabadkígyóson. Íme a másodosztályú bajnokság összefoglalója.

Békéscsabai MÁV SE–Dobozi SE

Fotók: Kiss Zoltán

Békéscsabai MÁV SE–Dobozi SE 1–4 (0–2)

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 100 néző. Vezette: Brlás Zsolt.
Békéscsabai MÁV: Bócsik – Petri, Erdélyi, Mészáros, Sípos (Sárvári B.), Pálenkás (Kesjár), Szarka, Vozár (Karácsonyi), Takács K. (Szél), Takács L., Sipiczki (Demeter). Edző: Dohányos Zoltán.
Doboz: Démusz – Szabó R. (Barcsay), Fehér, Molnár M., Huszár (Szabó L.), Szigeti, Rácz Gy., Barkász, Lukucz (Rozsi), Sztojka N. (Zsoldos), Komlósi (Farkas J.). Edző: Balog Zsolt.
Gólszerző: Pálenkás (63.), ill. Sztojka N. (17.), Komlósi (26.), Zsoldos (60.), Rácz Gy. (84.).
Dohányos Zoltán: – Egyelőre a kapott gólokat és a bemutatkozó rekeszeket gyűjtjük, remélem lassan a pontjaink is gyarapodni fognak!
Balog Zsolt: – A korai kezdés ellenére nagyon megfelelően álltunk a mérkőzésbe, jól és taktikusan játszva megérdemelten hoztuk el a három pontot, a helyenként jól küzdő vasutasok otthonából!

Sztankó Péter

 

Mezőmegyer SE–Mezőberényi LE 0–4 (0–0)

Mezőmegyer, 50 néző. Vezette: Karácsony Ádám Márk.
Mezőmegyer: Kun – Takács, Nagy P., Nagy B., Séllei (Ulrich), Miholka, Kecskeméti, Szabó S., Kurucz (Csepregi), Lipták-Pikó (Németh), Popucza. Edző: Lőrinci Attila.
Mezőberény: Rau Zs. – Tóth J., Burai Zs., Lakatos M. (Labancz), Gschwindt, Zsíros (Malét), Buczkó, Machó (Székely), Makai (Puskás), Varga J. (Szalai), Kanó. Edző: Adamik Dávid.
Gólszerző: Gschwindt (52.), Burai (64., 88.), Lakatos M. (85.).
Lőrinci Attila: – Az első félidőben jól játszottunk, előnnyel kellett volna pihenőre térnünk. A félidőben felhívtam a figyelmet az egyéni hibákra, mégis ezekből szerzett két gólt a Berény. Szomorú, hogy azt követően szétesett a csapat és ma csak kapufákra tellett.
Balogh Lajos társelnök: – A langyos első félidőt követően sikerült gólra váltani a helyzeteinket. Az ellenfél figyelmetlenségeit kihasználva növeltük a góljaink számát, így megérdemelt győzelmet arattunk a múlt heti gyengébb játék után.

Gömöri János

Battonyai TK–Végegyháza-Magyarbánhegyes 0–1 (0–1) 

Battonya, 100 néző. Vezette: Dohar László.
Battonya: Erdélyi – Varga P., Adler Á. (Lenti), Hargitai, Sylmetaj, Nagy T., Kiss Z., Kotroczó, Rafael K., Józsa (Mazán), Horváth M. Játékos-edző: Varga Péter.
Végegyháza: Takács – Bozsár, Bíró (Matuz L.), Láza, Boros, ifj. Kintner, Túri, Matuz P., Benyó, Kecskés, Bakos. Edző: Kintner János.
Gólszerző: Benyó (25.).
Varga Péter: – Egyre össze szokottabb a csapat. A mai meccs elsősorban a védekezésről szólt, a vereség ellenére fegyelmezett játékot nyújtottunk. Látom a fejlődést a csapatban, következő cél most már a pontszerzés.
Kintner János: – A meccs képe alapján, nagyobb arányú győzelemre számítottunk, azonban a hazai csapat mindent elkövetett, hogy megakadályozza. A győzelem így is megvan és ez az, ami számít.

Lukács István

 

Szabadkígyósi SZSC–Tótkomlósi TC 0–2 (0–0)

Szabadkígyós, 100 néző. Vezette: Korbely Péter Szabolcs.
Szabadkígyós: Borsi – Papp G. (Varga P.), Alb, Maglóczki, Sebestyén M. (Milek), Faragó, Barna (Süli B.), Nagy Z., Szabó Z., Frankó, Kocziha (Süli Zs.). Edző: Sebestyén Antal.
Tótkomlós: Asztalos (Tóth K.) – Kocsis, Jámbor G., Koleszár, Jámbor J., Szabó S. (Abonyi), Balogh T., Tokai (Barta-Vámos), Keszeli, Nagy K., Deli (Tompa). Edző: Horváth Henrik.
Gólszerző: Keszeli (55.), Deli (94. – 11-esből).
Sebestyén Antal: – Borzasztóan gyenge meccset játszottunk ma, magunknak köszönhetjük a vereséget. Nagyon szomorú hír a megyei focinak, hogy volt nálunk is gyengébb a pályán. Gratulálok a Komlósnak!
Horváth Henrik: – Remekül előkészített pályán, minden taktikai utasítást betartva, számunkra nagyon értékes győzelmet aratott a csapat. A fegyelmezett és célratörő játékunk három pontot ért. Igazi férfi munka volt, Szabadkígyósról nehezen lehet ponttal hazatérni, számunkra sem mostanában termet ott babér. Gratulálok a fiúknak, sok sikert kívánok a Kígyósnak!

Szabó Zoltán

Szabadkígyósi SZSC–Tótkomlósi TC

Fotók: Kiss Zoltán

Augusztus 24., vasárnap, 17.30:

  • Lőkösháza KSK–Eleki USE
  • Csanádapácai EFC–Békésszentandrási HMSE
  • Csabacsűdi GYLSE–Kaszaper SE
    Szabadnapos: Újkígyós FC

 

 

