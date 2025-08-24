Jó volt szombaton vendégségben

Gömöri János

Battonyai TK–Végegyháza-Magyarbánhegyes 0–1 (0–1)

Battonya, 100 néző. Vezette: Dohar László.

Battonya: Erdélyi – Varga P., Adler Á. (Lenti), Hargitai, Sylmetaj, Nagy T., Kiss Z., Kotroczó, Rafael K., Józsa (Mazán), Horváth M. Játékos-edző: Varga Péter.

Végegyháza: Takács – Bozsár, Bíró (Matuz L.), Láza, Boros, ifj. Kintner, Túri, Matuz P., Benyó, Kecskés, Bakos. Edző: Kintner János.

Gólszerző: Benyó (25.).

Varga Péter: – Egyre össze szokottabb a csapat. A mai meccs elsősorban a védekezésről szólt, a vereség ellenére fegyelmezett játékot nyújtottunk. Látom a fejlődést a csapatban, következő cél most már a pontszerzés.

Kintner János: – A meccs képe alapján, nagyobb arányú győzelemre számítottunk, azonban a hazai csapat mindent elkövetett, hogy megakadályozza. A győzelem így is megvan és ez az, ami számít.

Lukács István

Szabadkígyósi SZSC–Tótkomlósi TC 0–2 (0–0)

Szabadkígyós, 100 néző. Vezette: Korbely Péter Szabolcs.

Szabadkígyós: Borsi – Papp G. (Varga P.), Alb, Maglóczki, Sebestyén M. (Milek), Faragó, Barna (Süli B.), Nagy Z., Szabó Z., Frankó, Kocziha (Süli Zs.). Edző: Sebestyén Antal.

Tótkomlós: Asztalos (Tóth K.) – Kocsis, Jámbor G., Koleszár, Jámbor J., Szabó S. (Abonyi), Balogh T., Tokai (Barta-Vámos), Keszeli, Nagy K., Deli (Tompa). Edző: Horváth Henrik.

Gólszerző: Keszeli (55.), Deli (94. – 11-esből).

Sebestyén Antal: – Borzasztóan gyenge meccset játszottunk ma, magunknak köszönhetjük a vereséget. Nagyon szomorú hír a megyei focinak, hogy volt nálunk is gyengébb a pályán. Gratulálok a Komlósnak!

Horváth Henrik: – Remekül előkészített pályán, minden taktikai utasítást betartva, számunkra nagyon értékes győzelmet aratott a csapat. A fegyelmezett és célratörő játékunk három pontot ért. Igazi férfi munka volt, Szabadkígyósról nehezen lehet ponttal hazatérni, számunkra sem mostanában termet ott babér. Gratulálok a fiúknak, sok sikert kívánok a Kígyósnak!

Szabó Zoltán