A hazai csapatok vitték a prímet szerdán a kupában
A kis csapatokról szólt a Piller Sándor Vármegyei Kupa első fordulójának szerdai záró napja, mind a négy helyszínen az alacsonyabb osztályú hazai együttes nyert. A Mezőkovácsháza és a Kamut szorosabb, a Csorvás és a Medgyesbodzás simább meccsen vívta ki a 32 közé jutást. Zsadányban a házigazdáknak meg sem kellett izzadniuk ezért, mivel a csabai vasutasok létszámhiányra hivatkozva jó előre lemondták a részvételt.
A Mezőkovácsháza kivételével, valamennyi házigazda hosszabb-rövidebb ideig emberfórban játszhatott.
A zöld-fehérek hátrányból fordítottak Mag Róbert klasszikus mesterhármasával, onnan már kézben tartották a találkozót, a lőkösiek későn nyitották meg a finist. Kamuton a hazaiak már az első félidő közepétől emberfórba kerültek, a kiállítással járó büntető viszont elhibázták. Így is előnnyel térhettek pihenőre, amit sikerült megőrizniük a kitartóan harcoló Kaszaper ellen.
Medgyesbodzáson már két góllal vezetett a rendező csapat, amikor a Battonya létszáma megfogyatkozott a szünet előtt. Innen pedig már végképp nem volt sanszuk a határvárosiaknak a jó napot kifogó házigazdák ellen. A csorvásiak nagyot küzdöttek az idei évre sokat erősödő Csabacsűddel. Nekik is besegített a második félidő során, hogy a vendégek idő előtt elveszítették a a kapitányukat és tízen már nem tudták ugyanazt a teljesítményt nyújtani.
Az állva maradt tucatnyi csapat mellé besorolják az első körben mentesített tizenegy I. osztályú és kilenc II. osztályú együttest.
Piller Sándor Vármegyei Kupa, 1. forduló:
Csorvási SK–Csabacsűdi GYLSE 4–1 (1–1)
Békés Vármegyei Kupa labdarúgó-mérkőzés. Csorvás, 60 néző. Vezette: Tóth Imre.
Csorvás: Varga Á. – Mazán, Bucsek (Hrncsjár), Gyevi-Nagy, Máriás, Plesovszki, Varga G., Szokolai, Zsiga, Zahorán, Gerda V. (Ruszin). Edző: Könyves Balázs.
Csabacsűd: Kugyela – Sovány, Borgulya, Tofan, Krátky, Beregszászi (Kozsuch), Farkas Zs. (Szántosi), Jelen, Fügedi, Kiss G., Király. Edző: Gombár György.
Gólszerző: Gyevi-Nagy (16., 61.), Máriás (80., 88.), ill. Beregszászi (33.). Kiállítva: Sovány (72. – második sárga lap).
Kamuti SK–Kaszaper SE 1–0 (1–0)
Kamut, 80 néző. Vezette: Telek András.
Kamut: Viczián N. – Zsibrita, Knapp A. (Szabó Gy.), Gilik, Viczián B. (Knapp B.), Kocsor, Szalkai (Radics), Pocsai, Fulajtár, Németh M. (Foltin), Dananaj (Bán). Edző: Gál András.
Kaszaper: Magony – Kéri, Kormányos, Horváth J., Varga P., Kasza, Bok (Kőszegi), Jámbor, Gulácsi, Tobak (Fodor), Szemenyei (Péli M.). Edző: Kvasznovszky József.
Gólszerző: Knapp A. (44.). Kiállítva: Jámbor (24. – kézzel védte a labdát).
A 25. percben a Kamut büntetőt hibázott.
Mezőkovácsháza TE–Lőkösháza KSK 4–3 (1–1)
Mezőkovácsháza, 80 néző. Vezette: Lovas László.
Mezőkovácsháza: Nagy T. – Multyán P. (Almádi), Kanász, Ondos, Jancsó, Szabó K. (Halász), Multyán Cs., Mag, Ágoston, Szeles, Simondán (Szokai). Edző: Bozsó Zsolt.
Lőkösháza: Orvos – Pusztai, Kolozsi (Kökény), Szincsák, Balázs M., Lakatos, Csillag (Puporka R.), Barna, Kukla D., Barthalos. Edző: Botás Attila.
Gólszerző: Mag (38., 63., 69.), Halász (86.), ill. Barthalos (31.), Puporka R. (87.), Puporka E. (91.).
Medgyesbodzás SE–Battonyai TK 7–1 (2–0)
Medgyesbodzás, 60 néző. Vezette: Zahorán János.
Medgyesbodzás: Véha – Csiki N. (Szabó A.), Bordás E., Bogár, Tokai T. (Páger), Nagy B. (Kovács Zs.), Fazekas (Borbás), Kovács J. (Berényi), Mittnacht, Bordás L., Varga G. Edző: Gál Gábor.
Battonya: Varga N. (Oláh J.) – Lenti, Balla (Józsa), Varga P., Adler Á., Horváth M., Nagy T., Mazán, Simon P., Kotroczó, Raffael K. (Sylmetaj). Játékos-edző: Varga Péter.
Gólszerző: Bordás L. (6., 55.), Varga G. (42., 89. – mindkettőt 11-esből), Mittnacht (72., 86.), Kovács J. (84.), ill. Varga P. (65. – 11-esből). Kiállítva: Horváth M. (utolsó emberként szándékosan kezezett).
Zsadányi KSE–Békéscsabai MÁV SE 3–0 (játék nélkül)
- Kedden játszották:
Kardos KSK–Újkígyós FC 1–11 (0–6)
Kardos, 30 néző. Vezeti: Zahorán János.
Gólszerző: Fejes (53.), ill. Budás (1., 30.), Horváth R. (2., 43., 68.), Dunai (22., 35., 66., 90.), Darányi (58., 67.). Kiállítva: Majoros (58. – Kardos), Erdei (85. – Kardos).
