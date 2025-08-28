A hazai csapatok vitték a prímet szerdán a kupában

A Mezőkovácsháza kivételével, valamennyi házigazda hosszabb-rövidebb ideig emberfórban játszhatott.

A Mezőkovácsháza szoros csatában búcsúztatta a lőkösházi csapatot. Fotó: Berka István

A zöld-fehérek hátrányból fordítottak Mag Róbert klasszikus mesterhármasával, onnan már kézben tartották a találkozót, a lőkösiek későn nyitották meg a finist. Kamuton a hazaiak már az első félidő közepétől emberfórba kerültek, a kiállítással járó büntető viszont elhibázták. Így is előnnyel térhettek pihenőre, amit sikerült megőrizniük a kitartóan harcoló Kaszaper ellen.

Medgyesbodzáson már két góllal vezetett a rendező csapat, amikor a Battonya létszáma megfogyatkozott a szünet előtt. Innen pedig már végképp nem volt sanszuk a határvárosiaknak a jó napot kifogó házigazdák ellen. A csorvásiak nagyot küzdöttek az idei évre sokat erősödő Csabacsűddel. Nekik is besegített a második félidő során, hogy a vendégek idő előtt elveszítették a a kapitányukat és tízen már nem tudták ugyanazt a teljesítményt nyújtani.

Az állva maradt tucatnyi csapat mellé besorolják az első körben mentesített tizenegy I. osztályú és kilenc II. osztályú együttest.

Piller Sándor Vármegyei Kupa, 1. forduló:

Csorvási SK–Csabacsűdi GYLSE 4–1 (1–1)

Békés Vármegyei Kupa labdarúgó-mérkőzés. Csorvás, 60 néző. Vezette: Tóth Imre.

Csorvás: Varga Á. – Mazán, Bucsek (Hrncsjár), Gyevi-Nagy, Máriás, Plesovszki, Varga G., Szokolai, Zsiga, Zahorán, Gerda V. (Ruszin). Edző: Könyves Balázs.

Csabacsűd: Kugyela – Sovány, Borgulya, Tofan, Krátky, Beregszászi (Kozsuch), Farkas Zs. (Szántosi), Jelen, Fügedi, Kiss G., Király. Edző: Gombár György.

Gólszerző: Gyevi-Nagy (16., 61.), Máriás (80., 88.), ill. Beregszászi (33.). Kiállítva: Sovány (72. – második sárga lap).

Kamuti SK–Kaszaper SE 1–0 (1–0)

Kamut, 80 néző. Vezette: Telek András.

Kamut: Viczián N. – Zsibrita, Knapp A. (Szabó Gy.), Gilik, Viczián B. (Knapp B.), Kocsor, Szalkai (Radics), Pocsai, Fulajtár, Németh M. (Foltin), Dananaj (Bán). Edző: Gál András.

Kaszaper: Magony – Kéri, Kormányos, Horváth J., Varga P., Kasza, Bok (Kőszegi), Jámbor, Gulácsi, Tobak (Fodor), Szemenyei (Péli M.). Edző: Kvasznovszky József.

Gólszerző: Knapp A. (44.). Kiállítva: Jámbor (24. – kézzel védte a labdát).

A 25. percben a Kamut büntetőt hibázott.