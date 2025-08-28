augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

25°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás - Békés Vármegyei Kupa

3 órája

A hazai csapatok vitték a prímet szerdán a kupában

Címkék#eredmények#Békés Vármegyei Kupa#labdarúgás#sport

A kis csapatokról szólt a Piller Sándor Vármegyei Kupa első fordulójának szerdai záró napja, mind a négy helyszínen az alacsonyabb osztályú hazai együttes nyert. A Mezőkovácsháza és a Kamut szorosabb, a Csorvás és a Medgyesbodzás simább meccsen vívta ki a 32 közé jutást. Zsadányban a házigazdáknak meg sem kellett izzadniuk ezért, mivel a csabai vasutasok létszámhiányra hivatkozva jó előre lemondták a részvételt.

Bakulya Mihály

A Mezőkovácsháza kivételével, valamennyi házigazda hosszabb-rövidebb ideig emberfórban játszhatott. 

Mezőkovácsháza; labdarúgás; kupameccsek
A Mezőkovácsháza szoros csatában búcsúztatta a lőkösházi csapatot. Fotó: Berka István

A zöld-fehérek hátrányból fordítottak Mag Róbert klasszikus mesterhármasával, onnan már kézben tartották a találkozót, a lőkösiek későn nyitották meg a finist. Kamuton a hazaiak már az első félidő közepétől emberfórba kerültek, a kiállítással járó büntető viszont elhibázták. Így is előnnyel térhettek pihenőre, amit sikerült megőrizniük a kitartóan harcoló Kaszaper ellen.

Medgyesbodzáson már két góllal vezetett a rendező csapat, amikor a Battonya létszáma megfogyatkozott a szünet előtt. Innen pedig már végképp nem volt sanszuk a határvárosiaknak a jó napot kifogó házigazdák ellen. A csorvásiak nagyot küzdöttek az idei évre sokat erősödő Csabacsűddel. Nekik is besegített a második félidő során, hogy a vendégek idő előtt elveszítették a a kapitányukat és tízen már nem tudták ugyanazt a teljesítményt nyújtani.

Az állva maradt tucatnyi csapat mellé besorolják az első körben mentesített tizenegy I. osztályú és kilenc II. osztályú együttest.

Piller Sándor Vármegyei Kupa, 1. forduló:

Csorvási SK–Csabacsűdi GYLSE 4–1 (1–1)

Békés Vármegyei Kupa labdarúgó-mérkőzés. Csorvás, 60 néző. Vezette: Tóth Imre.
Csorvás: Varga Á. – Mazán, Bucsek (Hrncsjár), Gyevi-Nagy, Máriás, Plesovszki, Varga G., Szokolai, Zsiga, Zahorán, Gerda V. (Ruszin). Edző: Könyves Balázs.
Csabacsűd: Kugyela – Sovány, Borgulya, Tofan, Krátky, Beregszászi (Kozsuch), Farkas Zs. (Szántosi), Jelen, Fügedi, Kiss G., Király. Edző: Gombár György.
Gólszerző: Gyevi-Nagy (16., 61.), Máriás (80., 88.), ill. Beregszászi (33.). Kiállítva: Sovány (72. – második sárga lap).

Kamuti SK–Kaszaper SE 1–0 (1–0)

Kamut, 80 néző. Vezette: Telek András.
Kamut: Viczián N. – Zsibrita, Knapp A. (Szabó Gy.), Gilik, Viczián B. (Knapp B.), Kocsor, Szalkai (Radics), Pocsai, Fulajtár, Németh M. (Foltin), Dananaj (Bán). Edző: Gál András.
Kaszaper: Magony – Kéri, Kormányos, Horváth J., Varga P., Kasza, Bok (Kőszegi), Jámbor, Gulácsi, Tobak (Fodor), Szemenyei (Péli M.). Edző: Kvasznovszky József.
Gólszerző: Knapp A. (44.). Kiállítva: Jámbor (24. – kézzel védte a labdát).
A 25. percben a Kamut büntetőt hibázott.

Mezőkovácsháza TE–Lőkösháza KSK 4–3 (1–1)

Mezőkovácsháza, 80 néző. Vezette: Lovas László.
Mezőkovácsháza: Nagy T. – Multyán P. (Almádi), Kanász, Ondos, Jancsó, Szabó K. (Halász), Multyán Cs., Mag, Ágoston, Szeles, Simondán (Szokai). Edző: Bozsó Zsolt.
Lőkösháza: Orvos – Pusztai, Kolozsi (Kökény), Szincsák, Balázs M., Lakatos, Csillag (Puporka R.), Barna, Kukla D., Barthalos. Edző: Botás Attila.
Gólszerző: Mag (38., 63., 69.), Halász (86.), ill. Barthalos (31.), Puporka R. (87.), Puporka E. (91.).

Medgyesbodzás SE–Battonyai TK 7–1 (2–0)

Medgyesbodzás, 60 néző. Vezette: Zahorán János.
Medgyesbodzás: Véha – Csiki N. (Szabó A.), Bordás E., Bogár, Tokai T. (Páger), Nagy B. (Kovács Zs.), Fazekas (Borbás), Kovács J. (Berényi), Mittnacht, Bordás L., Varga G. Edző: Gál Gábor.
Battonya: Varga N. (Oláh J.) – Lenti, Balla (Józsa), Varga P., Adler Á., Horváth M., Nagy T., Mazán, Simon P., Kotroczó, Raffael K. (Sylmetaj). Játékos-edző: Varga Péter.
Gólszerző: Bordás L. (6., 55.), Varga G. (42., 89. – mindkettőt 11-esből), Mittnacht (72., 86.), Kovács J. (84.), ill. Varga P. (65. – 11-esből). Kiállítva: Horváth M. (utolsó emberként szándékosan kezezett).

Zsadányi KSE–Békéscsabai MÁV SE 3–0 (játék nélkül)

  • Kedden játszották:

Kardos KSK–Újkígyós FC 1–11 (0–6)

Kardos, 30 néző. Vezeti: Zahorán János.
Gólszerző: Fejes (53.), ill. Budás (1., 30.), Horváth R. (2., 43., 68.), Dunai (22., 35., 66., 90.), Darányi (58., 67.). Kiállítva: Majoros (58. – Kardos), Erdei (85. – Kardos).

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu