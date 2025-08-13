Mezőhegyesi díjugrató az Utánpótlás Champion

Szabó Sándor, a Mezőhegyesi Ménes KH SE tehetséges Kármen M nyergében érdemelte ki a Díjugrató Champion címet.

Pezsgőfürdő a championatuson, jobbról a mezőhegyesi Szabó Sándor Fotó: FB/Hajdu Krisztina/Bábolna Nemzeti Ménesbirtok

A mezőhegyesi Szabó Sándor mellett a kentauros Nyemcsok Hanna is remekelt Bábolnán

Az amatőr kategóriában Nyemcsok Hanna, a békéscsabai Kentaur Lovas Egylet lovasa a 2. forduló elő- és középdöntőjében hibátlan pályát lovagolt Korax Széplak Sólyom nevű lovával, akinek ez volt a második 115 cm-es pályája. A döntőben egy verőhiba becsúszott, de így is a 10. helyen zárt a páros a legnépesebb, 35 főt felvonultató kategóriában. Két forduló után összetettben az ötödik helyen végzett.

Utánpótlás elődöntő, 125 cm: 2. Szabó Sándor (Mezőhegyesi Ménes KH SE) Kármen M n. l., 5. Szabó Sándor Gidran XXIX-21 Kelevész n. l. Középdöntő: 1. Szabó Sándor Kármen M n. l. Amatőr elődöntő, 110 cm: 5. Nyemcsok Hanna (Kentaur LE, Békéscsaba) Korax Széplak Sólyom n. l. Középdöntő: 9. Nyemcsok Hanna Korax Széplak Sólyom n. l. Döntő: 10. Nyemcsok Hanna Korax Széplak Sólyom n. l.

Kecskemétre visszatérő vendégek a Békés vármegyei díjugratók, ahol az elmúlt héten három napon keresztül a Pataki Ménes nemzeti és felkészítő versenyének soros fordulóját rendezték meg. A viadalon hét Békés vármegyei egyesület 14 lovasa vett részt sikeresen.

Nemzeti felkészítő verseny, Kecskemét. Békés vármegyei dobogós eredmények. 1. nap. Nyitott, 110 cm: 3. Potocska Attila (Potocska LSE, Békéscsaba) Lady Mini n. l. Nyitott, 115 cm: 1. Li Yuyan (Mezőhegyesi Ménes KH SE) Lorina M n. l., 3. Li Yuyan Napóleon M n. l. Nyitott, 120 cm: 1. Farkas Nóra (Steel SE, Szarvas) Madame n. l. Nyitott, 125 cm: 1. Farkas Nóra Madame n. l. Nyitott, 130 cm: 2. Farkas Nóra Rolfs Royce n. l. Felkészítő, 70-75 cm: 1. Potocska Attila Chapeau n. l. Felkészítő, 80-85 cm: 3. Vass Kinga (Mezőhegyesi Ménes KH SE) Gidran XXXVI-16 Hadnagy n. l. Nyitott, 110 cm: 1. Li Yuyan Lorina M n. l.

2. nap. Nyitott, 135 cm: 1. Farkas Nóra Rolfs Royce n. l. Nyitott, 120 cm: 1. Potocska Attila Lady Mini n. l. Nyitott, 115 cm: 1. Li Yuyan Lorina M. n. l., 2. Farkas Nóra Sweetie n. l. Nyitott, 100 cm: 3. Li Yuyan Joy n. l. Nyitott, 90 cm, felkészítő: 1. Vass Kinga Gidran XXXVI-16 Hadnagy n. l. 80-85 cm, felkészítő: 1. Földi Rita Magdaléna (Békéscsabai SZI LSK) Coralie n. l., 3. Vass Kinga Gidran XXXVI-16 Hadnagy n. l. Felkészítő, 90 cm: 3. Szöllősi Zoltán (Galopp SE) Zara n. l.