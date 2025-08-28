augusztus 28., csütörtök

Röplabda

3 órája

Decemberben csatázik az MBH-Békéscsaba és a Vasas Óbuda

Címkék#Extraliga#MBH-Békéscsaba#Vasas SC#sport#röplabda

Október 9-én az MBH-Békéscsaba és a Vasas SC találkozójával kezdődik meg a női röplabda Extraliga 2025–26-os idénye. A Magyar Röplabda Szövetség honlapja szerint a legutóbbi idény két döntőse, a Vasas Óbuda és az MBH-Békéscsaba először december 7-én a fővárosban, majd január 31-én Békéscsabán találkozik egymással.

Gajdács Pál

Az MBH-Békéscsaba a másik régi nagy rivális Fatum-Nyíregyháza együttesével november 22-én Szabolcsban találkozik először. 

az ezüstérmes MBH-Békéscsaba október 9-én a Vasas SC ellen kezd.
Kiss Emese (3) és Kertész Petra (fehér felsőben) az MBH-Békéscsaba csapatával október 9-én rugaszkodik neki az új Extraliga sorozatnak Fotó: Imre György

Az MBH-Békéscsaba Extraliga programja. Alapszakasz.

1. forduló. Október 9., 18.00: MBH–Békéscsaba–Vasas SC

2. forduló. Október 17., 18.00: Szent Benedek Röplabda Akadémia–MBH-Békéscsaba

3. forduló. Október 22., szerda, 18.00: MBH-Békéscsaba–MÁV Előre Foxconn

4. forduló. Október 26., vasárnap, 18.00: TFSE–MBH-Békéscsaba

5. forduló. Október 31., péntek, 19.00: UTE–MBH-Békéscsaba

6. forduló. November 7., péntek, 18.00: MBH-Békéscsaba–TFSE

7. forduló. November 15., szombat, 18.00: MBH-Békéscsaba–KHG KNRC

8. forduló. November 22., szombat, 18.00: Fatum-Nyíregyháza–MBH-Békéscsaba

9. forduló. December 7., vasárnap, 16.00: Vasas Óbuda–MBH-Békéscsaba

10. forduló. December 13., szombat, 19.00: Vasas SC–MBH-Békéscsaba

11. forduló. December 17., szerda, 18.00: MBH-Békéscsaba–Szent Benedek Röplabda Akadémia

12. forduló. December 21., 17.00: MBH-Békéscsaba–UTE

13. forduló. 2026. január 17., szombat, 17.00: KHG KNRC–MBH-Békéscsaba

14. forduló. Január 24., szombat, 18.00: MBH-Békéscsaba–Fatum-Nyíregyháza

15. forduló. Január 31., szombat, 18.00: MBH-Békéscsaba–Vasas Óbuda

16. forduló. Február 8., vasárnap, 16.00: MÁV Előre Foxconn–MBH-Békéscsaba 

A kilenc csapatos alapszakasz február 8-án fejeződik be, az első nyolc játszik az egyik fél második sikeréig tartó negyeddöntőben, ahonnan a továbbjutók az – akkor már három győzelemig tartó – egyenes kieséses szakaszban folytatják, míg a négy, elődöntőről lemaradó együttes a kilencedikkel együtt vív alsóházi körmérkőzést a kiesés elkerüléséért. A szezon május 2-án zárul. 

 

 

