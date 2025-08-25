59 perce
A BRSE kanadai feladója indián gyökereiről
Még június elején adta hírül az MBH-Békéscsaba női röplabda-csapata a kanadai válogatott Averie Allard leigazolását. A 26 éves feladó a napokban csatlakozik az MBH-Békéscsabához, miután a Nemzetek Ligájában kapott feladatot hazája válogatottjában.
A kanadai röplabdázó az MBH-Békéscsaba honlapján beszélt nyári tapasztalatairól és szót ejtett új klubjáról is.
Tovább fejlődne az MBH-Békéscsaba csapatában a kanadai feladó
– A Nemzetek Ligájában szerzett élményeim fenomenálisak voltak. Fantasztikus lehetőség volt a világ legjobb játékosai között és ellen játszani. Mivel egy viszonylag fiatal csapat vagyunk, rengeteget tanultunk, és kitartottunk a nehezebb időszakokban is. Ez a környezet nagyon sokat segített abban, hogy játékosként fejlődjek – beszélt a válogatottban szerzett élményeiről Averie Allard, aki szerint mindig lesz néhány ember, aki megkérdőjelezi az elit sportolók képességeit vagy „létjogosultságát”. Ez kihozza belőle a versenyszellemet, nagyon szeret ilyen nyomás alatt játszani.
Averie Allard 2022-ben jött át Európába, ahol először az olasz Vero Volleyhoz került, ahol Alessia Orrótól tanulhatta el a poszt fortélyait. Az olasz bajnoki- és kupaezüstöt hozó szezon után a svájci Luganóhoz igazolt, amellyel szintén a második helyen végzett, míg az előző idényben már a szerb élvonalban röplabdázott, ahol Zseljeznicsar Lajkovac színeiben megnyerte a bajnokságot és bejutott a kupadöntőbe is. Az öreg kontinensen szerzett tapasztalatairól elmondta, hogy az eddig egy igazi hullámvasút volt, sérülésekkel és váratlan fordulatokkal minden szezonban.
– Rengeteget tanulok arról, hogy ki vagyok a pályán és azon kívül is, és ezek az élmények rendkívül értékesek számomra. Hosszú pályafutás áll előttem, így van időm folyamatosan fejlődni, és remélhetőleg elérni a sportunk legmagasabb szintjét – mondta a feladó.
A 26 éves játékos a békéscsabai csapat megkeresése kapcsán megjegyezte, hogy korábbi csapattársai játszottak már a klubban, és tudott a magyar bajnokságban elért sikereikről, miként azt is, hogy ez egy olyan hely, ahol szívesen játszanak.
– Magas elvárásaim vannak mind magammal, mind a csapatunkkal szemben. Az új stáb vezetésével és azzal a csapattal, amit a klub összehozott, optimista vagyok, hogy sikeres szezonunk lesz: szeretnék az első három helyen végezni, és versenyben lenni a CEV-kupában más erős csapatokkal – bizakodott az előtte álló szezonnal kapcsolatban az észak-amerikai röplabdázó.
Averie Allard indián származású, fontosnak is tartja ebbéli örökségét. Egyetemi tanulmányai alatt mélyebben is elmerült ebben a témában.
– Nehéz megtalálni a módját annak, hogy hogyan kapcsolódjak az örökségemhez, amikor távol vagyok a közösségemtől, de egy nonprofit szervezetben végzett munkám – ahol programokat hozunk létre őslakos fiataloknak otthon –, olyan dolog, amit szabadidőmben csinálok, és ami segít abban, hogy kapcsolatban maradjak a gyökereimmel.
