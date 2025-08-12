augusztus 12., kedd

Világbajnoki selejtező

1 órája

Magyarország-Portugália: tízezrek állnak sorban meccsjegyért

Kedden 10 órakor a szélesebb szurkolói közösség számára is megnyílt a lehetőség, hogy jegyet vásároljanak a magyar válogatott szeptember 9-ei találkozójára a Puskás Arénába. A Magyarország-Portugália vb-selejtezőre óriási az érdeklődés, a virtuális kapunyitás után egy perccel már tízezrek álltak sorban meccsjegyért.

Beol.hu

Az Írország elleni meccs után három nappal ismét a Puskás Arénában lép pályára a magyar válogatott. Hétfőn reggel 10-kor indult a jegyértékesítés a Magyarország-Portugália világbajnoki selejtezőre, ahol Szoboszlai Dominik és persze Cristiano Ronaldo is a pályán lesznek.

Meccsjegy a Magyarország-Portugália világbajnoki selejtezőre
Elérhetőek a meccsjegyek a Magyarország-Portugália világbajnoki selejtezőre. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az első nap csak az aranyszintes SZK-tagok vásárolhatnak jegyet, majd két napig a többi SZK-tag következik. Augusztus 14-én, szerdán 10 órától pedig minden regisztrált szurkoló beszerezheti a belépőjét.

Szerezd meg a meccsjegyed a Magyarország-Portugália vb-selejtezőre

A belépőket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, a Szurkolói Klub weboldalán, továbbá az iOS-en és Androidon egyaránt elérhető alkalmazáson keresztül lehet megvásárolni. Javasoljuk, hogy a jegyvásárlás előtt mindenki ellenőrizze, hogy az alkalmazás legfrissebb verziója fut a telefonján, szükség esetén pedig frissítse az applikációt.

A jól bevált gyakorlat szerint a vásárlás során egy szurkoló egy tranzakciót indíthat és egy tranzakció során maximum négy belépőt vásárolhat. A találkozóra érvényesek a 2025-ös évre megvásárolt bérletek, de a bérletvásárláskor meghirdetett szabályok szerint a bérlettel rendelkező szurkolók számára nem vásárolható egyedi belépő – olvasható a valogatott.mlsz.hu oldalon. 

 

 

