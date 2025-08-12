augusztus 12., kedd

Világbajnoki selejtező

1 órája

Elfogytak a jegyek a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőre

Címkék#jegy#Portugália#Puskás Arénában#világbajnoki meccs#Szoboszlai Dominik#Magyarország

Kedden 10 órakor a szélesebb szurkolói közösség számára is megnyílt a lehetőség, hogy jegyet vásároljanak a magyar válogatott szeptember 9-ei találkozójára a Puskás Arénába. Azonban a jegyek hamar elkeltek a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtező meccsre.

Beol.hu

Korábban már hírt adtunk arról, hogy az Írország elleni meccs után három nappal ismét a Puskás Arénában lép pályára a magyar válogatott. Szeptember 9-én, kedden 20:45-től Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőre kerül sor, ahol Szoboszlai Dominik és persze Cristiano Ronaldo is a pályán lesznek. A jegyértékesítés augusztus 11-én indult és elfogytak a rendelkezésre álló belépők.

Magyarország–Portugália világbajnoki selejtező
Elfogytak a rendelkezésre álló belépők a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtező meccsére. Fotó: Shutterstock

Elfogytak a rendelkezésre álló belépők a férfi A-válogatott első hazai világbajnoki selejtezőjére, a szeptemberi 9-i Magyarország–Portugália mérkőzésre – olvasható az MLSZ - Magyar Labdarúgó Szövetség Facebook oldalán. 

A regisztrált szurkolók még részt vehetnek a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőn

Az értékesítés első napján az aranyszintes SZK-tagok vehetnek belépőt, ezt követően két napig tart a többi SZK-tag vásárlási időszaka, augusztus 14-én, 10:00 órától pedig minden regisztrált szurkoló számára elérhetők a jegyek.

A belépőket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, a Szurkolói Klub weboldalán, továbbá az iOS-en és Androidon egyaránt elérhető alkalmazáson keresztül lehet megvásárolni. Javasoljuk, hogy a jegyvásárlás előtt mindenki ellenőrizze, hogy az alkalmazás legfrissebb verziója fut-e a telefonján, szükség esetén pedig frissítse az applikációt – írja a valogatott.mlsz.hu oldala. 

 

 

 

 

