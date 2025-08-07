Röplabda
37 perce
Kikaptak Glemboczkiék Belgiumban
A magyar női röplabda-válogatott 3:0-ra kikapott szerdán a házigazda Belgiumtól Maaseikben Európa-bajnoki selejtezőn.
A piros mezben játszó magyar csapat kikapott Belgiumban
Fotó: Fotó: CEV.eu
A magyar csapat legeredményesebb játékosa Németh Anett volt 17 ponttal. A volt békéscsabai Glemboczki Zóra 8 egységgel tűnt ki, a BRSE liberója, Kertész Petra nem kapott szerepet. A válogatott vasárnap Nyíregyházán Dániát fogadja, s ha nyer, szinte biztos kijutó a 2026-os török, azeri, cseh, svéd közös rendezésű kontinenstornára.
