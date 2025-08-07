Kikaptak Glemboczkiék Belgiumban

A magyar csapat legeredményesebb játékosa Németh Anett volt 17 ponttal. A volt békéscsabai Glemboczki Zóra 8 egységgel tűnt ki, a BRSE liberója, Kertész Petra nem kapott szerepet. A válogatott vasárnap Nyíregyházán Dániát fogadja, s ha nyer, szinte biztos kijutó a 2026-os török, azeri, cseh, svéd közös rendezésű kontinenstornára.