Röplabda

37 perce

Kikaptak Glemboczkiék Belgiumban

Címkék#Glemboczkié#Belgiumban#BRSE#selejtező#sport#Európa-bajnokság#röplabda

A magyar női röplabda-válogatott 3:0-ra kikapott szerdán a házigazda Belgiumtól Maaseikben Európa-bajnoki selejtezőn.

Gajdács Pál
Kikaptak Glemboczkiék Belgiumban

A piros mezben játszó magyar csapat kikapott Belgiumban

Fotó: Fotó: CEV.eu

A magyar csapat legeredményesebb játékosa Németh Anett volt 17 ponttal. A volt békéscsabai Glemboczki Zóra 8 egységgel tűnt ki, a BRSE liberója, Kertész Petra nem kapott szerepet. A válogatott vasárnap Nyíregyházán Dániát fogadja, s ha nyer, szinte biztos kijutó a 2026-os török, azeri, cseh, svéd közös rendezésű kontinenstornára.

 

 

