Példátlan rekord: 36 órán vívtak egyfolytában Mezőhegyesen

A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. impozáns sportcsarnokában felállított pástokon vasárnap 11 órakor kezdték meg a példátlanul hosszú vállalkozást és hétfőn pontosan éjfélkor fejezték be. Az orosházi egyesület közösségi oldala arról tudósított, hogy a 36 órás folyamatos kardvívás immáron hivatalosan bejegyzett magyar rekord. A végeredmény talán jól érzékelteti, hogy milyen hosszú és milyen kemény lehetett a rekorddöntésben szereplőknek a feladat: a zöld pástokon vívók 6602, a piros pástra lépők 6481 pontot hoztak össze. Óránként hat csörtét vívtak.

Képernyőn a 36 órás maratoni váltó magyar rekord Fotó: FB/Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület

Kilenc évig élt az orosházi klub által felállított magyar rekord

– A Magyar Rekordok Szövetsége kedden hajnalban három negyed egykor már hitelesítette is a rekordot, a diplomát később állítják ki – mondta Nagy Nándor az orosházi klub alelnöke, vezetőedzője, az esemény főszervezője. – A kezdeményezésünkkel úttörőnek számítunk, szerettük volna ezzel is felhívni a figyelmet a vívásra.

A magyar rekord megdöntésében mintegy százan működtek Fotó: Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület

A rekordkísérlet előtt is igen mozgalmas napok zajlottak Mezőhegyesen, ahol az orosházi klub nemzetközi edzőtábora zajlott közel 90 fő igazolt sportoló részvételével. A magyarok mellett spanyol, egyiptomi, angol, holland, belga, török, izraeli, svéd, venezuelai vívók edzettek napi kétszer 5-6 órában.