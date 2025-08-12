augusztus 12., kedd

Klára névnap

30°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vívás

2 órája

Példátlan rekord: 36 órán vívtak egyfolytában Mezőhegyesen

Címkék#Debreceni Egyetem Atlétikai Club#sportszakosztály#Orosházi Vívó Egyesület#Magyar Vívó Szövetség

Tizenkét órával javította meg a saját maga által még 2016 szeptemberében felállított vívó maratoni váltó magyar rekordot a Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület. A klub a Magyar Vívó Szövetség támogatásával a Debreceni Egyetem Atlétikai Club és a Testnevelési Egyetem sportszakosztályával karöltve 36 órás, kard fegyvernemre hirdette meg a magyar rekord megdöntésére kihívását.

Gajdács Pál

A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. impozáns sportcsarnokában felállított pástokon vasárnap 11 órakor kezdték meg a példátlanul hosszú vállalkozást és hétfőn pontosan éjfélkor fejezték be. Az orosházi egyesület közösségi oldala arról tudósított, hogy a 36 órás folyamatos kardvívás immáron hivatalosan bejegyzett magyar rekord. A végeredmény talán jól érzékelteti, hogy milyen hosszú és milyen kemény lehetett a rekorddöntésben szereplőknek a feladat: a zöld pástokon vívók 6602, a piros pástra lépők 6481 pontot hoztak össze. Óránként hat csörtét vívtak.

magyar rekord
Képernyőn a 36 órás maratoni váltó magyar rekord Fotó: FB/Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület

Kilenc évig élt az orosházi klub által felállított magyar rekord  

– A Magyar Rekordok Szövetsége kedden hajnalban három negyed egykor már hitelesítette is a rekordot, a diplomát később állítják ki – mondta Nagy Nándor az orosházi klub alelnöke, vezetőedzője, az esemény főszervezője. – A kezdeményezésünkkel úttörőnek számítunk, szerettük volna ezzel is felhívni a figyelmet a vívásra. 

A magyar rekord megdöntésében mintegy százan működtek Fotó: Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület

A rekordkísérlet előtt is igen mozgalmas napok zajlottak Mezőhegyesen, ahol az orosházi klub nemzetközi edzőtábora zajlott közel 90 fő igazolt sportoló részvételével. A magyarok mellett spanyol, egyiptomi, angol, holland, belga, török, izraeli, svéd, venezuelai vívók edzettek napi kétszer 5-6 órában.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu