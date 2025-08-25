A Nyíregyházát és a Mezőkövesdet kapták csapataink a kupában

A Magyar Kupa sorsolás 64 csapatról, közte két viharsarkiról szólt.

A Magyar Kupa sorsolásnak voltak szerencsés csapatai, a viharsarkiak nem tartoznak közéjük

Az eddigi két területi kört sikerrel vevő Gyulai Termál FC-nél, valamint az NB II.-es együttes lévén eddig kiemelést élvező Békéscsaba 1912 Előrénél várhatták megkülönböztetett figyelemmel a procedúrát. A mezőnyt 12 első-, 16 másodosztályú gárda mellett 25 NB III.-as, valamint 11 vármegyei I.-es alakulat alkotja.

Magyar Kupa sorsolás: élvonalból érkezik az Előre ellenfele

A 32 közé jutásért kisorsolt párharcok között elsőként az NB I.-es kluboknak sorsoltak ellenfelet, azután pedig a bennmaradt 40 együttest rendezték párba. A csabaiakat tartalmazó golyó viszonylag gyorsan előkerült, Fortuna pedig gondoskodott egy jó mérkőzésről, hiszen a lilák az élvonalbeli Nyíregyházával kerültek össze. A Termál FC elkerülte az NB I.-es csapatokat, de így sem kapott könnyű riválist, hiszen az NB II.-es Mezőkövesdet sorsolták mellé párba. A mérkőzések hivatalos játéknap szeptember 13-14., de a televíziós közvetítések függvényében biztosan lesz eltérés is ettől.

A továbbjutás minden esetben egyetlen meccsen dől el, döntetlen esetén hosszabbítás, majd büntetőpontokról elvégzett rúgások döntenek.

Magyar Kupa meccsek

A 3. forduló párharcai: Érd VSE (NB III.)–ETO FC (NB I.), Siófoki BFC (NB III.)–MTK Budapest (NB I.), VSC 2015 Veszprém (NB III.)–Debreceni VSC (NB I.), Vásárosnamény SE (VM I.)–Zalaegerszegi TE FC ( NB I.), Iváncsa KSE (NB III.)–Kazincbarcikai SC (NB I.), Békéscsaba 1912 Előre (NB II.)–Nyíregyháza Spartacus FC (NB I.), Vasas FC (NB II.)–Puskás Akadémia FC (NB I.), FC Ajka (NB II.)–Kisvárda FC (NB I.), Szarvaskend SE (VM I.)–Ferencvárosi TC, Szajol KSK (VM I.)–Paksi FC (NB I.), Hódmezővásárhelyi FC (NB III.)–Diósgyőri VTK (NB I.), Kecskeméti TE (NB II.)–Újpest FC (NB I.), Kelen SC (VM I.)–Tarpa SC (NB III.), Eger SE (NB III.)–Budafoki MTE (NB II.), Gyulai Termál FC (NB III.)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II.), FC Nagykanizsa (NB III.)–Kozármisleny SE (NB II.), Mezőörs KSE (VM I.)–Komárom VSE (NB III.), Dorogi FC (NB III.)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II.), Füzesabony SC (NB III.)–BVSC-Zugló (NB II.), Gyirmót FC Győr (NB III.)–FC Csákvár (NB II.), Móri SE (VM I.)–Bp. Honvéd FC (NB II.), Videoton FC Fehérvár (NB II.)–Szentlőrinc SE (NB II.), Szolnoki MÁV FC (VM I.)–Erzsébeti SMTK (NB III.), Majosi SE (NB III.)–Gödöllői SK (NB III.), Martfűi LSE (NB III.)–Dombóvári FC (NB III.), Tatabánya SC (NB III.)–Soroksár SC (NB II.), Tiszafüredi VSE (NB III.)–FC Putnok (NB III.),Pécsi TE-PEAC (NB III.)–III. Kerületi TVE (NB III.), Sárvár FC (VM I.)–Pilisi LK (VM I.), REAC (VM I.)–Karcagi SC (NB II.), Salgótarjáni BTC (VM I.)–Tiszakécskei LC (NB II.), Pécsi MFC (NB III.)–Debreceni EAC (NB III.).