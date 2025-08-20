1 órája
A legendás edzőre és klubvezető előtt tisztelegnek Békéscsabán
Két szerb csapat és az NB I B.-s Hajdúnánás küzd a házigazda Tappe-Békéscsabai Előre NKSE mellett szombattól a Szabó Károly kézilabda-emléktornán.
Az Előre NKSE örökös tiszteletbeli elnöke és edzője, Szabó Károly emlékére évről-évre nemzetközi felkészülési emléktornát rendez egykori klubja.
Augusztus 23-án és 24-én immáron 5. alkalommal rendezi meg a kétnapos nemzetközi tornát. A színvonalat idén két szerb I. osztályú csapat részvétele emeli, a ZRK Mladost Nova Pazova és a ZRK Ruma Women éppen egymás ellen nyitja meg szombaton a tornát, az Előre NKSE a szintén NB I B.-s Hajdúnánással mérkőzik.
A Szabó Károly-emléktorna helyosztóira vasárnap kerül sor.
A torna programja:
Augusztus 23., szombat, 16.00: ZRK Mladost Nova Pazova (szerb)–ZRK Ruma Women (szerb)
18.00: Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–Hajdúnánási KN Kft.
Augusztus 24., vasárnap, 10.00: mérkőzés a 3. helyért
12.00: Mérkőzés az 1. helyért
Rutinos játékosok tértek vissza Apácára