augusztus 20., szerda

István névnap

30°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

A legendás edzőre és klubvezető előtt tisztelegnek Békéscsabán

Címkék#elnök#kézilabda#Tappe-Békéscsabai Előre NKSE#emléktorna#sport

Két szerb csapat és az NB I B.-s Hajdúnánás küzd a házigazda Tappe-Békéscsabai Előre NKSE mellett szombattól a Szabó Károly kézilabda-emléktornán.

Gajdács Pál

Az Előre NKSE örökös tiszteletbeli elnöke és edzője, Szabó Károly emlékére évről-évre nemzetközi felkészülési emléktornát rendez egykori klubja. 

Borbély Márta is készül már a Szabó Károly-emléktornára Fotó: FB/elorenkse

Augusztus 23-án és 24-én immáron 5. alkalommal rendezi meg a kétnapos nemzetközi tornát. A színvonalat idén két szerb I. osztályú csapat részvétele emeli, a ZRK Mladost Nova Pazova és a ZRK Ruma Women éppen egymás ellen nyitja meg szombaton a tornát, az Előre NKSE a szintén NB I B.-s Hajdúnánással mérkőzik.

A Szabó Károly-emléktorna helyosztóira vasárnap kerül sor. 

A torna programja: 

Augusztus 23., szombat, 16.00: ZRK Mladost Nova Pazova (szerb)–ZRK Ruma Women (szerb) 

18.00: Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–Hajdúnánási KN Kft. 

Augusztus 24., vasárnap, 10.00: mérkőzés a 3. helyért 

12.00: Mérkőzés az 1. helyért

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu