Röplabda
1 órája
Landolt a BRSE brazil játékosának gépe
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre rég várt, értékes vendég érkezett a Békéscsabai Röplabda SE vezetői számára.
A klub történetének első brazil játékosával, Milena Vilelával landolt a gép, aki szombaton megérkezett Magyarországra, hamarosan pedig megkezdi a munkát a csapattal, és a szurkolóknak is bemutatkozik. A sportág egyik komoly tradíciókkal rendelkező országából szerződtetett 25 éves játékostól sokat várnak a Viharsarokban.
