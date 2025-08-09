augusztus 9., szombat

Emőd névnap

30°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

3 órája

Landolt a BRSE brazil játékosának gépe

Címkék#csapat#Milena Vilela#BRSE

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre rég várt, értékes vendég érkezett a Békéscsabai Röplabda SE vezetői számára.

Gajdács Pál

A klub történetének első brazil játékosával, Milena Vilelával landolt a gép, aki szombaton megérkezett Magyarországra, hamarosan pedig megkezdi a munkát a csapattal, és a szurkolóknak is bemutatkozik. A sportág egyik komoly tradíciókkal rendelkező országából szerződtetett 25 éves játékostól sokat várnak a Viharsarokban. 

Milena Vilela már Budapesten! Fotó: BRSE

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu