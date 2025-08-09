Landolt a BRSE brazil játékosának gépe

A klub történetének első brazil játékosával, Milena Vilelával landolt a gép, aki szombaton megérkezett Magyarországra, hamarosan pedig megkezdi a munkát a csapattal, és a szurkolóknak is bemutatkozik. A sportág egyik komoly tradíciókkal rendelkező országából szerződtetett 25 éves játékostól sokat várnak a Viharsarokban.

Milena Vilela már Budapesten! Fotó: BRSE