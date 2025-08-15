augusztus 15., péntek

Labdarúgás

2 órája

Kondoroson kezd a tavalyi ezüstérmes Orosháza

Címkék#Orosházi MTK-ULE#Mezőhegyesi SE#Békési FC#Kondorosi TE#labdarúgás

Tavaly tucatnyi csapat, a 2025–26-os szezonban tizenegy alakulat rajtol el szombaton a Békés vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A másodosztályból egyetlen feljutó csapat sem vállalta a megmérettetést a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban, ahonnan így nem is volt kieső, így a mezőny az immár NB III.-ban pallérozódó Békéscsaba 1912 Előre II. kivételével ugyanaz, mint tavaly.

Gajdács Pál

Öt mérkőzéssel kezdődik meg szombaton a Békés vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 2025–26-os szezonja, ebből is először 10 órakor a Jamina SE és a Nagyszénás SE csatája jelenti nyitányt. Az első fordulóban rögtön szembetalálkozik egymással két tavalyi felsőházi gárda, az ezüstérmes Orosházi MTK-ULE és a negyedik Kondorosi TE. 

labdarúgó-bajnokság
A zöld-fehér csíkos mezes Kondoros és az OMTK-ULE tavaszi felsőházi csatáját a későbbi ezüstérmes nyerte a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban Orosházán Archív fotó: Erdős Csaba

Fókuszban a Kondoros–OMTK-ULE csata az I. osztályú labdarúgó-bajnokságban

A kondorosiak tavaly öt év után jutottak vissza ismét a vármegyei labdarúgás legmagasabb szintjére és a dörzsölt, rutinos Janis János edző minden elképzelést felülmúlóan a felsőházba, ott is a negyedik helyre repítette együttesét. 

A zöld-fehéreknél a csapat magja együtt maradt, sőt, Csábi Mihály Géza személyében a Budapest Honvéd színeiben egykor az NB I.-ben is játszó labdarúgóval is bővült a keretük, aki hosszú évekig a Csorvási SK-t játékosként, majd az utóbbi időben már edzőként is segítette. 

A kondorosiaknak tavaly nem volt sikerélményük az Orosháza ellen, az alapszakaszban és a rájátszásban is oda-vissza kikaptak, ezért fűtheti némi revánsvágy a játékosokat. 

– Sajnos nem úgy alakult a felkészülésünk, ahogy azt szerettem volna – kezdte mondandóját Janis János, a Kondorosi TE edzője. – Pár játékosunk nem tudott felkészülni a szezonkezdésre, de a csapat magja rendben van és várja a kezdést. Rögtön egy dobogóesélyes csapat érkezik hozzánk. Tavaly mumusunk volt az Orosháza, jó lenne már pontot szerezni ellenük. Ennek szellemében várjuk a nyitómérkőzést. Bízom benne, hogy minél több szurkoló látogat majd ki a mérkőzésre.

Tavaly az Orosháza volt a Békéscsaba 1912 Előre II. legkomolyabb kihívója, a lila-fehérek feljebb lépése után az idén a játékoskeretben történt változásokat látva nem biztos, hogy a kék-fehérek az egyértelmű favoritok. Nyolc játékos köszönt el Orosházáról, köztük vannak az Isaszegi-testvérek, helyükre fiatalok, illetve alacsonyabb osztályban játszó rutinos játékosok érkeztek. 

Bodzás Ádám, az Orosházi MTK-ULE edzője nem tagadja, nehéz felkészülésen vannak túl. 

– Mindezt az edző-, és a kupamérkőzések eredményei is tükrözik. Bízom benne, hogy a hétvégére sikerül beélesíteni a csapatot, hiszen rögtön rangadóval kezdünk idegenben. Az előző szezonban több alkalommal is találkoztunk ellenfelünkkel, és a vendégszerepléseink rendre nagyon nehezek voltak. Most sem számítok könnyű mérkőzésre, de bízom a jó szezonkezdetben, és szeretnénk elhozni mindhárom pontot Kondorosról! – fogalmazta meg az egyértelmű célt a szakember.

Az 1. forduló menetrendje 

Augusztus 16., szombat, 10.00: Jamina SE–Nagyszénás SE. Augusztus 16., szombat, 17.30: Füzesgyarmati SK–Szarvasi FC, Kondorosi TE–Orosházi MTK-ULE, Békési FC–Mezőhegyesi SE, Dévaványai SE–Gyomaendrődi FC. 

 

 

