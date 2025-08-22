Hazai premier a továbbjutás reményében

A Termál FC a Szegedi VSE idegenbeli magabiztos legyőzésével léphetett egyet előre, a mostani riválisa pedig a Monor ellen hazai 1–1-et követő büntetőpárbaj megnyerésével tette meg ugyanezt.

– Örülünk annak, hogy nem kell utaznunk, a kupa lehetőséget ad arra, hogy megismerjük az ellenfelünket. Szeretnénk minél tovább menetelni, hogy akár egy élvonalbeli csapatot is Gyulára hozhassunk, ehhez viszont nyernünk kell. Szem előtt tartjuk, hogy fárasztó sorozat vár ránk, minél több játékosnak kívánok lehetőséget biztosítani a bő egy hét alatt ránk váró három mérkőzésen – nyilatkozta lapunknak Ekker Attila, a gyulai csapat vezetőedzője.

A mérkőzést Dobai János dirigálja.