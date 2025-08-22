augusztus 22., péntek

Labdarúgás - MOL Magyar Kupa

30 perce

Hazai premier a továbbjutás reményében

Csepel TC, labdarúgás, sport, MOL Magyar Kupa, Gyulai Termál FC

Ezen a hétvégén szünet lesz az NB III.-as labdarúgó-bajnokságban, mert a MOL Magyar Kupa küzdelmei élveznek prioritást. A sorozat második fordulójára csak a Termál FC csapata maradt állva, amely a ligában is konkurens Csepel TC-t látja vendégül szombaton. A találkozó 16.30 órakor kezdődik.

Bakulya Mihály
Hazai premier a továbbjutás reményében

A gyulaiak magabiztos szegedi sikerrel nyitották a sorozatot. Fotó: Gémes Sándor/Délmagyarország

Fotó: GEMES SANDOR

A Termál FC a Szegedi VSE idegenbeli magabiztos legyőzésével léphetett egyet előre, a mostani riválisa pedig a Monor ellen hazai 1–1-et követő büntetőpárbaj megnyerésével tette meg ugyanezt.

– Örülünk annak, hogy nem kell utaznunk, a kupa lehetőséget ad arra, hogy megismerjük az ellenfelünket. Szeretnénk minél tovább menetelni, hogy akár egy élvonalbeli csapatot is Gyulára hozhassunk, ehhez viszont nyernünk kell. Szem előtt tartjuk, hogy fárasztó sorozat vár ránk, minél több játékosnak kívánok lehetőséget biztosítani a bő egy hét alatt ránk váró három mérkőzésen – nyilatkozta lapunknak Ekker Attila, a gyulai csapat vezetőedzője.

A mérkőzést Dobai János dirigálja.

 

 

