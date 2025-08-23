augusztus 23., szombat

Labdarúgás - Vármegyei II. osztály

1 órája

Friss II. osztályú eredmények

Címkék#eredmények#Vármegyei II#labdarúgás

A Békés Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság második játéknapjának szombati eredménysora.

Friss II. osztályú eredmények

A battonyaiak az egyik legnehezebb riválissal indították az évet odahaza. Fotó: Ugrin Gábor

Békéscsabai MÁV SE–Dobozi SE 1–4 (0–2)
Szabadkígyósi SZSC–Tótkomlósi TC 0–2 (0–0)
Mezőmegyer SE–Mezőberényi LE 0–4 (0–0)
Battonyai TK–Végegyháza-Magyarbánhegyes 0–1 (0–1)
Augusztus 24., vasárnap, 17.30:
Lőkösháza KSK–Eleki USE
Csabacsűdi GYLSE–Kaszaper SE
Csanádapácai EFC–Békésszentandrási HMSE
Szabadnapos: Újkígyós FC

Részletek később.

 

