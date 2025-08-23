Labdarúgás - Vármegyei II. osztály
1 órája
Friss II. osztályú eredmények
A Békés Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság második játéknapjának szombati eredménysora.
A battonyaiak az egyik legnehezebb riválissal indították az évet odahaza. Fotó: Ugrin Gábor
Békéscsabai MÁV SE–Dobozi SE 1–4 (0–2)
Szabadkígyósi SZSC–Tótkomlósi TC 0–2 (0–0)
Mezőmegyer SE–Mezőberényi LE 0–4 (0–0)
Battonyai TK–Végegyháza-Magyarbánhegyes 0–1 (0–1)
Augusztus 24., vasárnap, 17.30:
Lőkösháza KSK–Eleki USE
Csabacsűdi GYLSE–Kaszaper SE
Csanádapácai EFC–Békésszentandrási HMSE
Szabadnapos: Újkígyós FC
Részletek később.
