Labdarúgás - Vármegyei I. osztály
1 órája
Friss I. osztályú eredmények
Hozzuk a Békés Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság szombati második játéknapi eredménysorát.
A szarvasi csapat útját a dévaványaiak sem tudták állni. Archív fotó: Babák Zoltán
Mezőhegyesi SE–Kondorosi TE 0–2 (0–0)
Gyomaendrődi FC–Békési FC 3–1 (2–1)
Orosházi MTK-ULE–Jamina SE 5–2 (2–1)
Nagyszénás SE–Szeghalmi FC 2–3 (0–2)
Szarvasi FC–Dévaványai SE 6–0 (2–0)
Szabadnapos: Füzesgyarmati SK
További részletek hamarosan.
2 órája
Közel kétmilliós adomány Ónodi Henriettának egy titokzatos jóakarótól
