Labdarúgás - Vármegyei I. osztály

1 órája

Friss I. osztályú eredmények

Vármegyei I#2. forduló

Hozzuk a Békés Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság szombati második játéknapi eredménysorát.

Friss I. osztályú eredmények

A szarvasi csapat útját a dévaványaiak sem tudták állni. Archív fotó: Babák Zoltán

Mezőhegyesi SE–Kondorosi TE 0–2 (0–0)
Gyomaendrődi FC–Békési FC 3–1 (2–1)
Orosházi MTK-ULE–Jamina SE 5–2 (2–1)
Nagyszénás SE–Szeghalmi FC 2–3 (0–2)
Szarvasi FC–Dévaványai SE 6–0 (2–0)
Szabadnapos: Füzesgyarmati SK

További részletek hamarosan.

 

 

