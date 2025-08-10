augusztus 10., vasárnap

Atlétika

51 perce

Kovács Alexandra tizenkettedik az Eb-n

Címkék#kontinensbajnokság#Bor Benjámin#u20#Békéscsabai AC

Két fiatal békéscsabai gyalogló is tagja annak a magyar csapatnak, amely ezen a hétvégén Finnországban versenyez az U20-as korosztályú atlétikai Európa-bajnokságon.

Gajdács Pál

A tamperei kontinensbajnokságon először Kovács Alexandrát szólították a rajthelyre, aki a 10 000 méteres gyaloglásban 26 induló közül a 12. helyet szerezte meg, 47:32,99 perces ideje idei legjobbja. A táv közben a középmezőnyben haladt, majd szépen jött fel a végén, négy riválist is előzött és végül óriásit hajrázott az utolsó két kilométeren a Békéscsabai AC atlétanője. 

Kovács Alexandra és Bor Benjámin klubedzőjükkel, Urbanikné Rosza Máriával Fotó: FB/Békéscsabai AC

Urbanikné Rosza Mária másik tanítványa, Bor Benjámin vasárnap szintén ezen a távon versenyzett, de neki nem sikerült célba érnie, mert többször is figyelmeztették, majd az európai atlétikai szövetség eredményközlője szerint kizárták.


 

 

