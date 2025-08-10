Kovács Alexandra tizenkettedik az Eb-n

A tamperei kontinensbajnokságon először Kovács Alexandrát szólították a rajthelyre, aki a 10 000 méteres gyaloglásban 26 induló közül a 12. helyet szerezte meg, 47:32,99 perces ideje idei legjobbja. A táv közben a középmezőnyben haladt, majd szépen jött fel a végén, négy riválist is előzött és végül óriásit hajrázott az utolsó két kilométeren a Békéscsabai AC atlétanője.

Kovács Alexandra és Bor Benjámin klubedzőjükkel, Urbanikné Rosza Máriával Fotó: FB/Békéscsabai AC

Urbanikné Rosza Mária másik tanítványa, Bor Benjámin vasárnap szintén ezen a távon versenyzett, de neki nem sikerült célba érnie, mert többször is figyelmeztették, majd az európai atlétikai szövetség eredményközlője szerint kizárták.