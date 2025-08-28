Nem lefutott a Kondoros–Gyomaendrőd rangadó

A Kondorosi TE kezéből az Orosháza ellen 2–0-s vezetés után még kicsúszott a győzelem az első fordulóban, Mezőhegyesen azonban már nem, így jó szájízzel tekintenek a szombati szomszédvári rangadó elé.

A piros mezes gyomaendrődiek nagyon készülnek a Kondorosi TE ellen

Archív fotó: Dinya Magdolna

Kőkeményen beleáll a mérkőzésbe a Kondorosi TE

Janis János, a KOTE edzője úgy látja, hogy az elmúlt héten a vártnál könnyebben nyertek Mezőhegyesen, igaz, a házigazdánál több meghatározó játékos is hiányzott.

A szombati vendégükről elismerően beszélt:

– A mostani ellenfelünk villámrajtot vett a bajnokságban. A gyomai csapat több meghatározó játékossal is erősített, véleményem szerint számolni kell majd velük a bajnokságban. Sajnos, mi nem vagyunk valami jó helyzetben. A kiállított Rafaj Patrikra, illetve Csábi Misire biztos nem számíthatok, de ha a végén a felsőházban szeretnénk kerülni, akkor hazai pályán nélkülük is mindenképp győzni kell. Kőkeményen bele kell majd állnunk a meccsbe. Abban biztos vagyok, hogy jó kis csata elé nézünk.

A tavalyi évet 10. helyen befejező Gyomaendrőd két győzelemmel nyitotta a szezont, Dévaványán 3–0-ra, otthon a Békés ellen 3–1-re nyert.

– A tavalyi csapathoz képest a játékoskeretben egy minőségi változás történt. Nem volt sok távozó, bővült a keret és ami fontos, hogy normális edzésmunkával telt el a nyár. Összeszokóban vagyunk, én is a csapattal, a csapat is velem, de még közel sincs kész a gárda – kezdte a felnőtt vármegyei csapatnál első szezonját elkezdő edző, Kéri Roland. – Az elmúlt években mindig olyan helyzetben találkoztunk a kondorosiakkal, hogy nem mi számítottunk az esélyesnek. Ha szereztünk is pontot, az bravúrnak számított. Tavaly is a Kondoros volt a toronymagas esélyes, otthonukban mégis döntetlent értünk el. Izgatottan várjuk a szombati összecsapást, ami most háromesélyes.

A 3. forduló programja. Augusztus 30., szombat, 15.00: Füzesgyarmati SK–Nagyszénás SE. Augusztus 30., szombat, 16.00: Szeghalmi FC–Orosházi MTK-ULE. Augusztus 30., szombat, 17.00: Jamina SE–Mezőhegyesi SE, Kondorosi TE–Gyomaendrődi FC, Békési FC–Dévaványai SE.