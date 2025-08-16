1 órája
Bekezdett a Jamina és a Szarvas
A Jamina és a Szarvas jóvoltából sok gólt tartogatott a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság szombati nyitó fordulója. A kondorosi rangadó döntetlenre zárult a tavalyi két felsőházi csapat között, Békésen és Dévaványán pedig a vendégek örülhettek a három pontnak. Számos kiváló egyéni csatárteljesítmény is fűszerezte a napot, Sindel Roland például négyszer talált be, de Endrefalvi Erik és Jánovszki László is mesterhármasig jutott.
A kondorosi rangadó külön is megér egy plusz mondatot az első osztályú összefoglalóban. A hazai csapat szűk negyedóra alatt kétgólos előnyt szerzett, de frissítés után az orosháziak magukra találtak és egalizáltak.
Jamina SE–Nagyszénás SE 6–1 (3–0)
Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 150 néző. Vezette: Bakos József.
Jamina: Jakab – Horváth M. (Csatlós), Kerekes, Bozsó (Bánfi), Bány (Szabó L.), Raducu (Petrás), Szaszák, Palik (Nagy B.), Balog K., Szabó V., Jánovszki. Edző: Mazán Zoltán.
Nagyszénás: Valuk – Dajka, Somogyvári, Kiss Z., Papp M., Molnár Zs., Nagy M. (Kocsis), Szijjártó (Vecsernyés), Libor, Frankó, Kálmán, Farkas M. Edző: Tasi Róbert.
Gólszerző: Jánovszki (16., 74., 84.), Bozsó (40., 44.), Balog K. (47.), ill. Somogyvári (89.).
Mazán Zoltán: – A mérkőzés nagy részében jól játszottunk, a meleg ellenére megfelelő volt az iram is. Megérdemelten nyertünk a sportszerű, és nagyon küzdő Szénás ellen.
Tasi Róbert: – A mezőnyben egyenrangú partnere voltunk a jó erőkből álló Jaminának, viszont az egyéni hibáinkat könyörtelenül kihasználta a hazai együttes, ennek köszönhetjük a nagyarányú vereséget. A játékunkra alapozhatunk a jövőben, de a védekezésben nagyobb figyelemre lesz szükség. Az eredmény nem tükrözte a játék képét.
Győri Ferenc
Füzesgyarmati SK–Szarvasi FC 0–10 (0–6)
Füzesgyarmat, 100 néző. Vezette: Zahorán János.
Füzesgyarmat: Fildan – Jámbor, Kis Sz., Béres, Szilágyi, Vígh (Gurmai), Szőke, Juhász, Pál (Polgárdi), Vámos, Hajdu (Hercz). Edző: Boros Tibor.
Szarvas: Köteles – Nagy S., Furár, Tanner, Pilán R. (Kovács Zs.), Barna (Kepenyes), Bojtos (Tóth B.), Pilán M., Simon (Zima), Kasik (Magyar), Sindel. Edző: Klimaj Zoltán, Somogyi János.
Gólszerző: Sindel (8., 22., 52., 80.), Furár (33., 35.), Simon (42.), Barna (44.), Tanner (60.), Zima (76.).
Boros Tibor: – A végeredmény hűen tükrözi a pályán látottakat, sajnos megnehezíteni sem tudtuk kimondottan jó csapat képét mutató vendégek dolgát.
Klimaj Zoltán: – Örülünk annak, hogy sikerrel vettük a bajnoki rajtot Külön öröm, hogy a cseréink után is tudtuk tartani ugyanazt a minőséget.
Tar Attila
Kondorosi TE–Orosházi MTK-ULE 2–2 (2–1)
Kondoros, 250 néző. Vezette: Tóth Imre.
Kondoros: Gritta – Czvalinga Á., Czvalinga M. (Gedó), Rafaj P. (Dankó), Csábi (Mile), Szász Á., Mladonyiczki, Csicsely, Vízkeleti (Szász Albert), Rafaj R., Rafaj M. (Takács). Edző: Janis János.
Orosháza: Marunák – Péter, Ondrejó, Darida, Miszlai, Márk, Bánki-Horváth G., Harangozó, Vincze (Berki), Halász (Futó), Bónus. Edző: Bodzás Ádám.
Gólszerző: Rafaj M. (3. – 11-esből), Csábi (11.), ill. Bánki-Horváth G. (41., 74.). Kiállítva: Ondrejó (77. – második sárga lap).
Janis János: – Az első húsz percben parádésan fociztunk, akkor kellett volna lezárnunk a mérkőzést. Jött az ivószünet, ami nekünk tett rosszat, megváltozott a játék képe. Sajnálom az elhullajtott pontokat, bár a mérkőzés előtt kiegyeztem volna a döntetlennel.
Bodzás Ádám: – Nehéz mérkőzésre számítottam, de azt nem gondoltam, hogy saját magunknak tesszük ilyen nehézzé. Az első félidő második felétől mutatott játékunk alapján rászolgáltunk legalább erre az egy pontra!
Jankovics László
Békési FC–Mezőhegyesi SE 2–3 (1–2)
Békés, 150 néző. Vezette: Lovas László.
Békés: Vitányi – Medve, Nagy J. (Apáti-Nagy), Nagy Sz. (Csikós), Rigler (Kardos I.), Marik, Kis J. (Laukó), Nagy P. (Római J.), Csaplár, Mihalik, Balázs. Szakmai vezető: Zsiros György. Edző: Kardos Imre.
Mezőhegyes: Lévai – Balogh D. (Faragó), Mátó, Bóna, Varga T., Zsilák, Rotár (Czene P.), Lugasi, Tari, Papp M., Dócza. Edző: Boér Zsolt.
Gólszerző: Nagy Sz. (27.), Balázs (92.), ill. Lugasi (11.), Zsilák (37.), Varga T. (94.). Kiállítva: Marik (62. – nyilvánvaló gólhelyzetben szabálytalankodott), ill. Dócza (90. – második sárga lap).
Boér Zsolt: – Az élet igazságtalansága lett volna, ha a mai teljesítményünk alapján itt hagyunk két pontot. Többször le kellett volna zárnunk a mérkőzést, akkor nem ilyen infarktusos lett volna a vége. Örülök a jó rajtnak.
Dobi Anikó
Dévaványai SE–Gyomaendrődi FC 0–3 (0–2)
Dévaványa, 250 néző. Vezette: Telek András.
Dévaványa: Dobozi – Juhász (Szász), Papp D. (Bakó), Polonio-Guerreiro, Kisari, Szalai (Ungi), Katona (Polasek), Marton, Szabó E., Szántó B., Kun. Edző: Bereczki Árpád.
Gyomaendrőd: Zsibrita – Endrefalvi, Kasik (Szikszai), Pecznik (Soczó Cs.), Szilágyi, Egri (Truczka), Lénárt, Hunya, Werle (Molnár T.), Hanea (Sebők), Csipai. Edző: Kéri Roland.
Gólszerző: Endrefalvi (11., 33., 74.).
Bereczki Árpád: – Az első kapott gól megfogott bennünket, utána próbáltunk változtatni, de a rutinos Gyomaendrőd felőrölt bennünket. Megérdemelt vendégsiker.
Kéri Roland: – Ilyen arányban is megérdemelten nyertünk. Gratulálok a csapatomnak, sok sikert a Ványának!
Papp Sándor
A góllövőlista élcsoportja
- 4 gólos: Sindel Roland (Szarvas)
- 3 gólos: Endrefalvi Erik (Gyomaendrőd), Jánovszki László (Jamina)
- 2 gólos: Bánki-Horváth Gergő (Orosháza), Bozsó Milán (Jamina), Furár Róbert Tibor (Szarvas)