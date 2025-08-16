Bekezdett a Jamina és a Szarvas

A kondorosi rangadó külön is megér egy plusz mondatot az első osztályú összefoglalóban. A hazai csapat szűk negyedóra alatt kétgólos előnyt szerzett, de frissítés után az orosháziak magukra találtak és egalizáltak.

A rangadón elosztotta a pontokat a kondorosi és az orosházi együttes. Archív fotó: Erdős Csaba

Jamina SE–Nagyszénás SE 6–1 (3–0)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 150 néző. Vezette: Bakos József.

Jamina: Jakab – Horváth M. (Csatlós), Kerekes, Bozsó (Bánfi), Bány (Szabó L.), Raducu (Petrás), Szaszák, Palik (Nagy B.), Balog K., Szabó V., Jánovszki. Edző: Mazán Zoltán.

Nagyszénás: Valuk – Dajka, Somogyvári, Kiss Z., Papp M., Molnár Zs., Nagy M. (Kocsis), Szijjártó (Vecsernyés), Libor, Frankó, Kálmán, Farkas M. Edző: Tasi Róbert.

Gólszerző: Jánovszki (16., 74., 84.), Bozsó (40., 44.), Balog K. (47.), ill. Somogyvári (89.).

Mazán Zoltán: – A mérkőzés nagy részében jól játszottunk, a meleg ellenére megfelelő volt az iram is. Megérdemelten nyertünk a sportszerű, és nagyon küzdő Szénás ellen.

Tasi Róbert: – A mezőnyben egyenrangú partnere voltunk a jó erőkből álló Jaminának, viszont az egyéni hibáinkat könyörtelenül kihasználta a hazai együttes, ennek köszönhetjük a nagyarányú vereséget. A játékunkra alapozhatunk a jövőben, de a védekezésben nagyobb figyelemre lesz szükség. Az eredmény nem tükrözte a játék képét.

Győri Ferenc

Füzesgyarmati SK–Szarvasi FC 0–10 (0–6)

Füzesgyarmat, 100 néző. Vezette: Zahorán János.

Füzesgyarmat: Fildan – Jámbor, Kis Sz., Béres, Szilágyi, Vígh (Gurmai), Szőke, Juhász, Pál (Polgárdi), Vámos, Hajdu (Hercz). Edző: Boros Tibor.

Szarvas: Köteles – Nagy S., Furár, Tanner, Pilán R. (Kovács Zs.), Barna (Kepenyes), Bojtos (Tóth B.), Pilán M., Simon (Zima), Kasik (Magyar), Sindel. Edző: Klimaj Zoltán, Somogyi János.

Gólszerző: Sindel (8., 22., 52., 80.), Furár (33., 35.), Simon (42.), Barna (44.), Tanner (60.), Zima (76.).

Boros Tibor: – A végeredmény hűen tükrözi a pályán látottakat, sajnos megnehezíteni sem tudtuk kimondottan jó csapat képét mutató vendégek dolgát.

Klimaj Zoltán: – Örülünk annak, hogy sikerrel vettük a bajnoki rajtot Külön öröm, hogy a cseréink után is tudtuk tartani ugyanazt a minőséget.