A Jamina nem tudta feltörni a határvárosiakat

A kondorosi és az orosházi együttes sikerével megőrizte veretlenségét, és a szabadnapos szarvasiak elé került az első osztályú bajnokság tabelláján.

A kondorosi csapat számára egy gól is elégnek bizonyult, hogy otthon tartsa a pontokat a paprikás hangulatú szomszédvári rangadón. Fotó: KondorosiTE/Facebook

Továbbra is pont nélkül áll ellenben a Füzesgyarmaton „elvérző”, büntetőt is elhibázó Nagyszénás és a hazai környezetben kétgólos előnyt elherdáló Békés. Íme az összefoglaló.

Füzesgyarmati SK–Nagyszénás SE 2–0 (1–0)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Füzesgyarmat, 50 néző. Vezette: Telek András.

Füzesgyarmat: Fildan – Novák L., Jámbor, Kis Sz., Béres, Szilágyi, Balázs (Polgárdi), Juhász, Vígh (Szőke), Pákozdi, Hajdu. Edző: Boros Tibor.

Nagyszénás: Valuk – Nagy M., Kiss Z. (Szijjártó), Kovács L. (Tóbiás), Molnár Zs. (Farkas M.), Somogyvári (Kálmán), Dajka, Kerekes, Papp M., Vecsernyés (Maczik), Libor. Edző: Tasi Róbert.

Gólszerző: Juhász (22., 64.).

A 90. percben Kerekes büntetőt hibázott.

Boros Tibor: – Két különböző stílusú, de hasonló játékerőt képviselő csapat találkozóján mi tudtunk több helyzetet kialakítani, ezzel kompenzáltuk a vendégek labdabirtoklási fölényét. Mivel a gólokat mi szereztük, megérdemelten győztünk.

Tasi Róbert: – Nem a megbeszéltek szerint játszottunk és mellé jó néhány gyenge teljesítmény is becsúszott, ennek köszönhetjük a vereséget. Sajnos be kell látnom, hogy túlnőtt rajtam ez a feladat!

Tar Attila

Szeghalmi FC–Orosházi MTK-ULE 0–3 (0–1)

Szeghalom, 70 néző. Vezette: Zahorán János.

Szeghalom: Resetár – Vincze (Kasza), Nagy M. (Laith), Bakk, Hajdú, Hoffmann, Stefán (Mészáros), Zsilák, Borúzs P., Kiss T., Tóth I. Edző: Hajdu Csaba, Kardos Ferenc Gergő.

Orosháza: Salka – Péter, Ondrejó, Janicsek (Nagy B.), Berki (Vincze), Darida, Miszlai, Márk, Harangozó (Dénes), Halász (Dobi), Bónus. Edző: Bodzás Ádám.

Gólszerző: Péter (18.), Miszlai (64.), Vincze (78.).

Kardos Ferenc Gergő: – A múlt heti remek hozzáállást sikerült átmenteni erre a meccsre is. Majdcsak egy szezonra való helyzetet dolgoztunk ki, amik rendre kimaradtak, ezek aztán törvényszerűen meg is bosszulták magukat. Megyünk tovább a megkezdett úton, köszönjük a szurkolóink buzdítását.

Bodzás Ádám: – A mérkőzésen több fordulópont is volt, amelyekből rendre jól jöttünk ki, ami a csapat egységességének és küzdőszellemének köszönhető. A játék nagy részében mi irányítottunk és többet birtokoltuk a labdát, az eredmény teljesen megérdemeltnek mondható.