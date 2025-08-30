1 órája
A Jamina nem tudta feltörni a határvárosiakat
A vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság szombati harmadik fordulójában testvériesen megosztoztak egymással a pontokon a hazai pályán és az idegenben szereplő csapatok. A Kondorosi TE és a Füzesgyarmati SK hazai pályán nyert, az Orosházi MTK és a Dévaványai SE vendégként tette meg ezt. Jaminában némi meglepetésre döntetlen született.
A kondorosi és az orosházi együttes sikerével megőrizte veretlenségét, és a szabadnapos szarvasiak elé került az első osztályú bajnokság tabelláján.
Továbbra is pont nélkül áll ellenben a Füzesgyarmaton „elvérző”, büntetőt is elhibázó Nagyszénás és a hazai környezetben kétgólos előnyt elherdáló Békés. Íme az összefoglaló.
Füzesgyarmati SK–Nagyszénás SE 2–0 (1–0)
Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Füzesgyarmat, 50 néző. Vezette: Telek András.
Füzesgyarmat: Fildan – Novák L., Jámbor, Kis Sz., Béres, Szilágyi, Balázs (Polgárdi), Juhász, Vígh (Szőke), Pákozdi, Hajdu. Edző: Boros Tibor.
Nagyszénás: Valuk – Nagy M., Kiss Z. (Szijjártó), Kovács L. (Tóbiás), Molnár Zs. (Farkas M.), Somogyvári (Kálmán), Dajka, Kerekes, Papp M., Vecsernyés (Maczik), Libor. Edző: Tasi Róbert.
Gólszerző: Juhász (22., 64.).
A 90. percben Kerekes büntetőt hibázott.
Boros Tibor: – Két különböző stílusú, de hasonló játékerőt képviselő csapat találkozóján mi tudtunk több helyzetet kialakítani, ezzel kompenzáltuk a vendégek labdabirtoklási fölényét. Mivel a gólokat mi szereztük, megérdemelten győztünk.
Tasi Róbert: – Nem a megbeszéltek szerint játszottunk és mellé jó néhány gyenge teljesítmény is becsúszott, ennek köszönhetjük a vereséget. Sajnos be kell látnom, hogy túlnőtt rajtam ez a feladat!
Tar Attila
Szeghalmi FC–Orosházi MTK-ULE 0–3 (0–1)
Szeghalom, 70 néző. Vezette: Zahorán János.
Szeghalom: Resetár – Vincze (Kasza), Nagy M. (Laith), Bakk, Hajdú, Hoffmann, Stefán (Mészáros), Zsilák, Borúzs P., Kiss T., Tóth I. Edző: Hajdu Csaba, Kardos Ferenc Gergő.
Orosháza: Salka – Péter, Ondrejó, Janicsek (Nagy B.), Berki (Vincze), Darida, Miszlai, Márk, Harangozó (Dénes), Halász (Dobi), Bónus. Edző: Bodzás Ádám.
Gólszerző: Péter (18.), Miszlai (64.), Vincze (78.).
Kardos Ferenc Gergő: – A múlt heti remek hozzáállást sikerült átmenteni erre a meccsre is. Majdcsak egy szezonra való helyzetet dolgoztunk ki, amik rendre kimaradtak, ezek aztán törvényszerűen meg is bosszulták magukat. Megyünk tovább a megkezdett úton, köszönjük a szurkolóink buzdítását.
Bodzás Ádám: – A mérkőzésen több fordulópont is volt, amelyekből rendre jól jöttünk ki, ami a csapat egységességének és küzdőszellemének köszönhető. A játék nagy részében mi irányítottunk és többet birtokoltuk a labdát, az eredmény teljesen megérdemeltnek mondható.
Kiss Lajos
Kondorosi TE–Gyomaendrődi FC 1–0 (1–0)
Kondoros, 260 néző. Vezette: Fekete Zoltán.
Kondoros: Gritta – Czvalinga Á., Czvalinga M. (Szász Albert), Gedó (Paluska), Szász Á., Mile, Mladonyiczki, Csicsely, Vízkeleti (Fejér), Rafaj R., Rafaj M. (Dankó). Edző: Janis János.
Gyomaendrőd: Zsibrita – Endrefalvi, Kasik, Pecznik, Szilágyi (Soczó Cs.), Szikszai, Lénárt, Hunya (Gellért M.), Werle, Hanea (Forgács), Truczka (Kovács A.). Edző: Kéri Roland.
Gólszerző: Gedó (11.).
Janis János: – Nagyon fontos három pontot szereztünk. Óriási „szembe szél” fújt Kondoroson, igaz nem ez volt az életünk mérkőzése.
Kéri Roland: – Küzdelmes mérkőzésen, a szerencsésebb csapat győzött. A következetlen játékvezetés borzolta a kedélyeket. Ha mi így vezetnénk edzést, akkor minket már régen elküldtek volna.
Jankovics László
Jamina SE–Mezőhegyesi SE 0–0
Békéscsaba, 150 néző. Vezette: Lovas László.
Jamina: Jakab – Horváth M., Bozsó (Csatlós), Raducu (Bány), Bánfi, Szaszák, Palik, Balog K., Jánovszki, Kerekes (Szabó V.), Ruzsa. Edző: Mazán Zoltán.
Mezőhegyes: Varga P. – Mátó, Czene Z. (Szabó I.), Varga T., Zsilák, Szlovák (Faragó), Tari, Papp M., Rotár, Lugasi M. (Bóna L.), Dócza. Edző: Boér Zsolt.
Mazán Zoltán: – Megtapasztaltunk milyen az, amikor egy csapat teljesen visszaáll, és csak a védekezésre koncentrál. Ebben kell továbblépnünk, hogy ezeket a meccsek a jövőben be tudjuk húzni. Volt pár helyzetünk, ami kimaradt, ezért nem érdemeltünk győzelmet.
Boér Zsolt: – Győzelemmel felérő döntetlen. Az óriási akarással játszó csapatom, a taktikai utasításokat maximálisan betartva, rászolgált az egyik pontra. Remélem, hogy a bennünket sújtó sérüléshullám végre nem tizedeli tovább ezt a jó közösséget!
Győri Ferenc
Békési FC–Dévaványai SE 2–3 (2–1)
Békés, 200 néző. Vezette: Tóth Imre.
Békés: Takács – Medve, Nagy J., Nagy Sz. (Római J.), Laukó (Rigler), Marik, Nagy P. (Szabó D.), Csaplár (Csikós), Mihalik, Balázs, Urbán. Edző: Zsiros György.
Dévaványa: Dobozi – Szász, Papp D. (Ungi), Polonio-Guerreiro, Kisari, Bakó (Polasek), Kun, Papp V., Marton, Szabó E. (Kis G.), Szántó B. Edző: Bereczki Árpád.
Gólszerző: Nagy Sz. (25., 36.), ill. Szabó E. (44.), Kisari (57.), Medve (76. – öngól).
Zsiros György: – Elégedett voltam a játékosok hozzáállásával, a szerencse most nem mellettünk volt, a helyzetkihasználáson kell javítanunk.
Bereczki Árpád: – Az élet ismételte önmagát. Mint ahogy már tavaly is, az első félidőben katasztrofális játékkal kerültünk hátrányba, a másodikban viszont talán az erőnlétünk miatt a hazaiak fölé tudtunk kerekedni, egy döntetlen színezetű mérkőzésen. Gratulálok csapatomnak a nagy küzdéshez!
Dobi Anikó
A góllövőlista élcsoportja
- 5 gólos: Sindel Roland (Szarvas)
- 4 gólos: Bozsó Milán (Jamina)
- 3 gólos: Endrefalvi Erik (Gyomaendrőd), Jánovszki László (Jamina)
- 2 gólos: Bánki-Horváth Gergő (Orosháza), Barna Viktor (Szarvas), Furár Róbert Tibor (Szarvas), Juhász Gábor (Füzesgyarmat), Kerekes Sándor Krisztián (Nagyszénás), Mészáros Máté József (Szeghalom), Miszlai László (Orosháza), Nagy Szebasztián (Békés), Péter József (Orosháza), Rafaj Milán Barnabás (Kondoros), Tanner Gergő (Szarvas), Vincze Alex (Orosháza)
A 4. forduló menetrendje
Szeptember 6., szombat, 16.30: Szarvasi FC–Békési FC, Dévaványai SE–Kondorosi TE, Gyomaendrődi FC–Jamina SE, Mezőhegyesi SE–Szeghalmi FC, Orosházi MTK-ULE–Füzesgyarmati SK. Szabadnapos: Nagyszénás SE