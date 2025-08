Újabb viharsarki transzferek láttak napvilágot

A klubváltás időszaka során idén a Szarvasi FC szolgáltatta a legérdekesebb híreket, amely egyértelműen az első számú haszonélvezője a Gyulai Termál FC csapata nyári átalakulásának.

A szabad átigazolási időszak letelte után is akadálymentesen zajlott le a klubváltás a magyarbánhegyesi védő, Varga Pál (jobbról) számára. Fotó: Babák Zoltán

A vármegyei I. osztály első számú aranyvárományosa immár a harmadik játékost igazolta le az NB III.-as fürdővárosiaktól. A védelmet erősítő Nagy Sándor és Kovács Zsolt után a Körös-parti gárdához került Kepenyes Ármin (20), aki a korábban érkező Tanner Gergő és Tóth Bence mellett a csapat góljaiért felel majd.

Alsóbb szinteken is élnek a klubváltás lehetőségeivel

A második vonalban induló Kaszaper sem tétlenkedik, ezúttal a védelmét erősítette tovább. A zöld-fehérekhez került Magyarbánhegyesről Varga Pál (30), aki már a hetedik nyári szerzeménye a zöld-fehér alakulatnak, amely újonc létére is meghatározó szerepre készül.

Egy másik Varga, konkrétabban Varga János (21) a kaszaperiek riválisához tért vissza, Mezőberénybe. A támadó középpályás tavaly nyáron érkezett a mezővárosiakhoz, ahonnan télen Szeghalomba igazolt. A jelek szerint nem találta meg a számítását, hiszen újabb fél év után tovább állt Szegedre. A SZEOL SC azonban csak dobbantódeszka volt, mivel egy nappal az oda igazolását követően újabb klubváltás fűződött a nevéhez, és aláírt a Magyar Kupában érdekelt berényiekhez.

A harmadik vonal Északi csoportjában tovább folytatta nyári erősítését a Vésztői TK alakulata. A piros-feketék a remek csoport idényt követően felsültek a rájátszásban, ebből okulva most minőségi igazolásokkal bővítik a keretüket. A negyedik új szerzeményük is magasabb szintről érkezik, Kopács Zsolt (34) a megszűnő keresztúri másodosztályú gárdát 15 góllal segítette tavaly. Akad egy kilépő is a sárrétieknél: a fiatal védő, Juhász Áron (18) Mezőmegyerre tette át a székhelyét.