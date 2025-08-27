augusztus 27., szerda

Békéscsabán készül a kick-box utánpótlás válogatott

A nyár eseménydúsan telt a Magyar Kick-Box Szövetség utánpótlás élversenyzői számára. Edzőtáborok követték egymást és kialakult a utánpótlás Európa-bajnokságra utazó kick-box válogatott keret is, a point-fighting szabályrendszerben versenyzők edzőtábora hétfőtől-csütörtökig a békéscsabai Mester Klubban zajlik.

Gajdács Pál

Az idő rohamosan telik, hiszen alig több mint két hét múlva, szeptember 12-én az olaszországi Jesolóban megkezdődik a kick-box utánpótlás Európa-bajnokság. 

kick-box
A békéscsabai Mester Klubban élesítik a formát az Európa-bajnokságra a magyar utánpótlás kick-box válogatott tagjai Fotó: Bencsik Ádám

Mint egy 80-90 kick-box válogatott dolgozik a békéscsabai edzőtáborban

A héten elkezdődtek a válogatott edzőtáborok is, ahol az utolsó simításokat és a formabeállítást végzik a versenyzők. A legnagyobb létszámban a point-fighting szabályrendszerben indulók lesznek, hiszen nyolc klub 90 versenyzője delegálta magát a válogatottba. 

Hétfőtől Békéscsabán, a Mester Klubban a point-fighting válogatott készül gőzerővel mintegy 80-90 fővel, melynek szakmai munkáját a békéscsabai Debreczeni Dezső, valamint Jároszkievicz Krisztián és Csikós Péter edzők irányítják. Az tábor munkájában részt vesz még Szalay Gábor VI.DAN, az ITF taekwon-do válogatott szövetségi kapitánya is. A Mester Klub nem ismeretlen a résztvevők számára, hiszen a békéscsabai JALTE-Debreczeni team csapata nyaranként két hetet itt szokott eltölteni edzéssel. Korábban a kick-box felnőtt válogatott keret is többször is Békéscsabán edzett, vagyis hagyományai vannak a világversenyekre való felkészülésnek. 

A Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjai közül a JALTE-Debreceni team point-fighting csoportja készül Békéscsabán az Európa-bajnokságra. 

Miután lesznek olyan versenyzők, akik több kategóriában is elindulnak, nem mindenki tartózkodik Békéscsabán. A light-contact, a kick-light és a ringes versenyzők ugyanebben az időpontban a Vas vármegyei Vépen edzenek. Az edzők döntésén múlik, hogy a tanítványoknak melyik szabályrendszerben van még szükség javításra. Mindenesetre a várakozások szerint a point-fighting válogatott tagjai nemcsak jobb formát tudnak Békéscsabán szerezni, hanem a csapatszellem is fejlődik, és szép élményekkel távoznak a nagy erőpróba előtt.

A békéscsabai JALTE-Debreczeni team válogatottjait a Sporthét keretében a szurkolóknak is bemutatják, erre csütörtökön 17 órától a Szent István téren felállított színpadon kerül sor.

 

