Kézilabda
1 órája
Kézilabdás szurkolói ankét
Szurkolói ankétot tart a Békéscsabai Előre NKSE női kézilabda-csapata.
Fotó: Fotó: Előre NKSE
A szeptember 5-én, 17 órakor a Csabagyöngye CSAKK Teraszán ott lesznek a felnőttegyüttes tagjai, akik várják a szurkolók kérdéseit az NB I B.-s bajnokságra való felkészülésről, a csapatról.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre