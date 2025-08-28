augusztus 28., csütörtök

Kézilabda

1 órája

Kézilabdás szurkolói ankét

Címkék#kézilabda#csapat#Békéscsabai Előre NKSE#Csabagyöngye CSAKK Terasz#ankét

Szurkolói ankétot tart a Békéscsabai Előre NKSE női kézilabda-csapata.

Gajdács Pál
Kézilabdás szurkolói ankét

Fotó: Fotó: Előre NKSE

A szeptember 5-én, 17 órakor a Csabagyöngye CSAKK Teraszán ott lesznek a felnőttegyüttes tagjai, akik várják a szurkolók kérdéseit az NB I B.-s bajnokságra való felkészülésről, a csapatról. 

 

 

