Új csapattag érkezett

Megszületett Bencsik Donát, a Jamina SE labdarúgó-csapata kapitányának, Bencsik Csabának és a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE NB I. B-s kézilabda-csapata beállójának, Bencsik-Giricz Laurának az első gyermeke.

A boldog szülők a pici Donáttal Fotó: Előre NKSE/Dudás Patrícia

A kisbaba érkezéséhez szívből gratulálunk, sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a picinek és a szülőknek egyaránt!