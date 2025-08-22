augusztus 22., péntek

Új csapattag érkezett

Jó hírt tett közzé közösségi oldalán a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE egyik közönségkedvenc játékosa.

Gajdács Pál

Megszületett Bencsik Donát, a Jamina SE labdarúgó-csapata kapitányának, Bencsik Csabának és a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE NB I. B-s kézilabda-csapata beállójának, Bencsik-Giricz Laurának az első gyermeke. 

A boldog szülők a pici Donáttal Fotó: Előre NKSE/Dudás Patrícia

A kisbaba érkezéséhez szívből gratulálunk, sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a picinek és a szülőknek egyaránt!

 

 

