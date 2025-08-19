Keménypályán kevés a sikerélmény

A világranglistán 96. magyar játékos a 32 között a veterán, 38 éves német Tatjana Mariával (43.) találkozott, s két szoros játszmában, 2 óra 13 perces csatában kikapott.

Bondár – a lengyel Katarzyna Piter oldalán – párosban is indul a mexikói viadalon, ott az első körben a georgiai Okszana Kalasnikovával és a román Monica Niculescuval találkozik majd.

A szeghalmi születésű teniszező egyéniben legközelebb már a vasárnap kezdődő amerikai nyílt bajnokságon indul, ahol a főtáblán kezd.

Eredmény, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Tatjana Maria (német)–Bondár Anna 7:6 (7-5), 7:5