Tenisz

3 órája

Keménypályán kevés a sikerélmény

Bondár Anna az első fordulóban kikapott a mexikói Monterreyben zajló, egymillió dollár (360 millió forint) összdíjazású keménypályás tenisztornán.

Beol.hu
Bondár Anna játéka nem igazán érvényesül keménypályán. Fotó: Getty Images

A világranglistán 96. magyar játékos a 32 között a veterán, 38 éves német Tatjana Mariával (43.) találkozott, s két szoros játszmában, 2 óra 13 perces csatában kikapott.
Bondár – a lengyel Katarzyna Piter oldalán – párosban is indul a mexikói viadalon, ott az első körben a georgiai Okszana Kalasnikovával és a román Monica Niculescuval találkozik majd.

A szeghalmi születésű teniszező egyéniben legközelebb már a vasárnap kezdődő amerikai nyílt bajnokságon indul, ahol a főtáblán kezd.

Eredmény, 1. forduló (a 16 közé jutásért):
Tatjana Maria (német)–Bondár Anna 7:6 (7-5), 7:5

 

 

