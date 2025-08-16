Karsai Gábor Tatán készül a félmaratoni ob-ra

Tóth Sándor versenyzője önbizalommal felvértezve folytathatja az edzéseket az őszi versenyekre, hiszen júliusban a bergeni U23-as Európa-bajnokságon szenzációs futással 29:11,26-os egyéni csúccsal szerzett egy nagyon értékes ötödik helyet 10 ezer méteren.

Karsai Gábor jó hangulatban vág neki az egy hétig tartó tatai edzőtábornak

Kicsit hosszabb lesz az a táv, amit bevállal majd szeptemberben, hiszen Tóth Sándorral közösen úgy határoztak, hogy elindulnak a 7-én rendezendő félmaratoni országos bajnokságon.

– Terveink között szerepel még szeptember 26. és 28. között a egyesült államokbeli San Diegóban sorra kerülő utcai futó világbajnokságon való részvétel, majd még novemberben a mezeifutó országos bajnokság zárja a sort. Előbb azonban a tatai edzőtáborban vár ránk feladat, ahol edzőtársával, Szalai Andrással készül majd – mondta Tóth Sándor.