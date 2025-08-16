augusztus 16., szombat

Atlétika

56 perce

Karsai Gábor Tatán készül a félmaratoni ob-ra

Egyhetes tatai edzőtáborba vonul Karsai Gábor, a Békéscsabai Atlétikai Club futója.

Gajdács Pál

Tóth Sándor versenyzője önbizalommal felvértezve folytathatja az edzéseket az őszi versenyekre, hiszen júliusban a bergeni U23-as Európa-bajnokságon szenzációs futással 29:11,26-os egyéni csúccsal szerzett egy nagyon értékes ötödik helyet 10 ezer méteren. 

Karsai Gábor tele van önbizalommal
Karsai Gábor jó hangulatban vág neki az egy hétig tartó tatai edzőtábornak

Kicsit hosszabb lesz az a táv, amit bevállal majd szeptemberben, hiszen Tóth Sándorral közösen úgy határoztak, hogy elindulnak a 7-én rendezendő félmaratoni országos bajnokságon. 

– Terveink között szerepel még szeptember 26. és 28. között a egyesült államokbeli San Diegóban sorra kerülő utcai futó világbajnokságon való részvétel, majd még novemberben a mezeifutó országos bajnokság zárja a sort. Előbb azonban a tatai edzőtáborban vár ránk feladat, ahol edzőtársával, Szalai Andrással készül majd – mondta Tóth Sándor.

 

 

