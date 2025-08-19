Röplabda
27 perce
Hamarosan megérkezik a kanadai feladó
A hétvégén a nyár elején igazolt kanadai válogatott feladó Averie Allard is csatlakozik az MBH-Békéscsaba női röplabda-csapatához – adta hírül a Békéscsabai RSE közösségi oldalán.
A munka viszont addig sem állhat meg. A felnőtt együttes az idei szezonban is szorosan együttműködik a Békéscsabai Röplabda Akadémián pallérozódó csapatokkal, ahonnan rendszeresen hív fel tehetségeket a stáb. A hét elején feladóposzton a Békéscsabai RSE U20-as bajnoka, Hermeczi Bernadett segíti a felnőtt keret edzéseit, akinek az Extraliga teljes szezonjára kiváltják a játékengedélyét.
