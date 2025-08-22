Öt század másodpercre a világbajnoki címtől

A szarvasi nevelésű Opavszky Márkkal és a gyomaendrődi Fodor Bencével felálló magyar csapathajó magabiztos teljesítménnyel jutott döntőbe, és nem is titkolt szándéka volt az éremszerzés Milánóban.

A srácok kiválóan kapták el a rajtot, féltávnál a második helyen írták őket. A hajrában igazi ki-ki meccset vívtak az portugálokkal, végül öt századmásodperc döntött az Európa-bajnok javára.