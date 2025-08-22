Kajak-kenu
19 perce
Öt század másodpercre a világbajnoki címtől
Az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor összeállítású férfi kajak négyes ezüstérmet szerzett pénteken 500 méteren a milánói kajak-kenu világbajnokságon. Az egység mindössze öt századmásodperccel szorult a győztes portugálok mögé.
A szarvasi nevelésű Opavszky Márkkal és a gyomaendrődi Fodor Bencével felálló magyar csapathajó magabiztos teljesítménnyel jutott döntőbe, és nem is titkolt szándéka volt az éremszerzés Milánóban.
A srácok kiválóan kapták el a rajtot, féltávnál a második helyen írták őket. A hajrában igazi ki-ki meccset vívtak az portugálokkal, végül öt századmásodperc döntött az Európa-bajnok javára.
Ezt ne hagyja ki!Fellépés
7 órája
A csabai koncert után rövid, de annál velősebb üzenet jött a Magnától
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre