Az Orosháza és a Jamina is rámegy a három pontra

A Jamina SE-ben földindulásszerű változások zajlottak a nyár folyamán, ahová csapatra való játékos érkezett. A csapatnál nem titkoltan az előző évekhez képest magasabb szintre lépésben bizakodnak.

A kék mezes Orosháza és a Jamina SE is győzni szeretne a hétvége rangadóján Archív fotó: Bohus Krisztián

Újabb játékosokkal "izmosodott" a Jamina SE

Mazán Zoltán, a Jamina SE edzője a napokban két újabb labdarúgót üdvözölhetett soraikban, így a rutinos, hat évig Füzesgyarmaton futballozó, sérülése után visszatérő Sorin Constantin Raducut és a 31 éves Körösladányban éveket lehúzó, legutóbb Tiszaföldváron játszó Ruzsa Zoltánt.

– Nagy erősítést jelenthet mindkét játékos a védelemben, ami annak ellenére erősítésre szorul, hogy az első mérkőzésen csak egy gólt kaptunk – mondta a tréner. – Arra törekedtünk, hogy győzelemmel kezdjük a szezont, mert ez mindig nagyon fontos. Sikerült is, mert türelmesek voltunk, megvoltak a helyzeteink, igaz, sokat ki is hagytunk. Ezen, de a csapatszintű védekezésen is javítani kell, mert azzal még nem vagyok megelégedve. A felkészülési mérkőzéseken is sok gólt kaptunk, ami tavaly nem volt jellemző. Sajnos több ember is kihullott a játékoskeretből, így a térdére rásérülő Bencsik Csaba.

Az OMTK-ULE elleni mérkőzés esélyeiről Mazán Zoltán így beszélt:

– Nagyon nehéz mérkőzés lesz, az Orosházát is az első három közé várjuk. Ki-ki meccsre számítok. Kikapni nem akarunk, tovább akarjuk szaporítani a pontjaink számát. Jó csapat az Orosháza, ott is vannak fiatal, de rutinos játékosok is. Le vannak edzve. Csak fegyelmezett játékkal lehet eredményt elérni.

Az orosháziak döntetlennel kezdték a bajnokságot, bár ahogy az első félidő alakult Kondoroson, még az egy pontnak is örülhetnek. A csapat erénye, hogy kétgólos hátrányból sikerült visszahozni a mérkőzést.

– Nem kerültünk könnyebb helyzetbe az előző héthez képest. Soha nem jön jókor egy kiállítás, de egy újabb rangadó előtt végképp nem – panaszkodott Bodzás Ádám, az OMTK-ULE edzője. – A Jamina egy nagyon jó erőkből álló masszív csapat, amely az idei évben biztosan szintet fog lépni játékban és eredményességben egyaránt. Nagyon nehéz lesz itthon tartani mindhárom pontot, de hazai pályán nem törekedhetünk másra – adta ki a jelszót a kék-fehérek trénere.