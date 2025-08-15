augusztus 15., péntek

4 órája

IKU edzőtábor békéscsabai karatékákkal

Címkék#szakosztály#műfaj#IKU#karate szövetség

A Békéscsabai JALTE Goshinkai Karate szakosztályának tagjai is részt vettek a magyar IKU (International Karate Union) karate szövetség Balatonfenyvesen megtartott éves nemzetközi nyári edzőtáborában.

Gajdács Pál

A békéscsabaiak Shihan Gregor László VIII.DAN vezetésével az összes shotokan karate edzésen részt vettek és mivel a karaténak ez a műfaja messze áll attól, amit ők művelnek, önvédelmi karate edzéseket is folytattak. 

A magyar IKU karate szövetség táborának résztvevői Fotó: BMHSZ

A magyar IKU karate szövetség táborában három országból, mintegy 60 magyar, Potsdamból német és Szatmárnémetiből és Temesvárról román harcművész vett részt. Az edzéseket délelőtt és késő délután tartották, így különböző tábori programokra és a Balaton vizében való hűsölésre is jutott idő. 

A szervezet megtartotta éves közgyűlését, ahol szó esett az októberi lengyelországi Európa-bajnokságról. Célként fogalmazták meg, hogy miként lehetne irányzattól függetlenül új klubokkal bővíteni a 63 tagországból álló szövetséget. Az utolsó délutánon övvizsgákra is sor került.

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
