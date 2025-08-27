Bezárta kapuit a gyulai íjász világbajnokság - galériával

Ekkora létszámmal még nem rendeztek történelmi íjász világbajnokságot, mint augusztus 20. és 26. között Gyulán. Harminckét ország küldte el legjobbjait a fürdővárosba, több mint ötszázan fogtak íjat és mintegy 800 nevezés érkezett.

Erő, dinamika, pontosság – pillanatkép az íjász világbajnokságról. Fotó: Kiss Zoltán

Negyvennél is több magyar arany az íjász világbajnokságon

A világversenyen normál távú történelmi, klasszikus számban, távlövészetben és távcéllövészetben hirdettek bajnokot.

A magyar íjászok kifejezetten büszkék lehetnek teljesítményükre: a Magyar Íjász Szövetség honlapján megjelent tájékoztatás szerint a három versenyszámban egyéniben 44 arany-, 37 ezüst-, és 26 bronzérem a mérleg és a csapatversenyben is itthon maradt két aranymedál.

A verseny első része a várkertben zajlott három napon át, amikor a látványos, izgalmakban bővelkedő történelmi egyéni és csapatversenyben osztották ki az érmeket.

A távcéllövők vasárnap átvonultak a Steigervald tanyára, ahol a távcéllövő és a távlövő számok legjobbjai mérték össze tudásukat.

Ahogy arról már beszámoltunk, a klasszikus számokban alig volt olyan kategória, ahol az eredményhirdetésnél ne lett volna Békés vármegyei érdekeltség.

A hosszú távú lövészetben is népes mezőny indult a különböző versenyszámokban Fotó: Kiss Zoltán

A régió íjászai a hosszú távú lövészetben is felvették a versenyt a világ legjobbjaival, így Fegyver László, a Füzesgyarmati Aranysólyom Hagyományőrző Íjász Egyesület íjásza is (aki a történelmiben a veteránok között, a történelmi íj kategóriában már elkönyvelt egy győzelmet), ő a veteránok hosszúíj kategóriáját nyerte meg. Lévárdi Melinda, a Kerecsényi László Íjász Egyesület rutinos íjásza a felnőtt női hosszúíjasok mezőnyében bizonyult a második legeredményesebbnek. Az ugyancsak gyulai Házse György a távcéllövők tradicionális számában 15 indulóból hatodik, a női történelmi kategóriájában a füzesgyarmati Kovács Andrea 43 versenyző között a 10. helyen végzett, csakúgy, mint a szintén füzesgyarmati Kovács Károly 64 fő között.