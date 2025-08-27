augusztus 27., szerda

Íjászat

1 órája

Bezárta kapuit a gyulai íjász világbajnokság - galériával

Címkék#HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság#barátság#verseny#Gyula

A kedd esti zárórendezvénnyel véget ért Gyulán a HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság. A 32 ország közel 500 íjásza hat napon át versengett az érmekért a fürdővárosban immár negyedszer megrendezett íjász világbajnokságon.

Gajdács Pál

Ekkora létszámmal még nem rendeztek történelmi íjász világbajnokságot, mint augusztus 20. és 26. között Gyulán. Harminckét ország küldte el legjobbjait a fürdővárosba, több mint ötszázan fogtak íjat és mintegy 800 nevezés érkezett. 

íjász világbajnokság
Erő, dinamika, pontosság – pillanatkép az íjász világbajnokságról. Fotó: Kiss Zoltán 

Negyvennél is több magyar arany az íjász világbajnokságon

A világversenyen normál távú történelmi, klasszikus számban, távlövészetben és távcéllövészetben hirdettek bajnokot.

A magyar íjászok kifejezetten büszkék lehetnek teljesítményükre: a Magyar Íjász Szövetség honlapján megjelent tájékoztatás szerint a három versenyszámban egyéniben 44 arany-, 37 ezüst-, és 26 bronzérem a mérleg és a csapatversenyben is itthon maradt két aranymedál. 

A verseny első része a várkertben zajlott három napon át, amikor a látványos, izgalmakban bővelkedő történelmi egyéni és csapatversenyben osztották ki az érmeket. 

A távcéllövők vasárnap átvonultak a Steigervald tanyára, ahol a távcéllövő és a távlövő számok legjobbjai mérték össze tudásukat. 

Ahogy arról már beszámoltunk, a klasszikus számokban alig volt olyan kategória, ahol az eredményhirdetésnél ne lett volna Békés vármegyei érdekeltség. 

A hosszú távú lövészetben is népes mezőny indult a különböző versenyszámokban Fotó: Kiss Zoltán

A régió íjászai a hosszú távú lövészetben is felvették a versenyt a világ legjobbjaival, így Fegyver László, a Füzesgyarmati Aranysólyom Hagyományőrző Íjász Egyesület íjásza is (aki a történelmiben a veteránok között, a történelmi íj kategóriában már elkönyvelt egy győzelmet), ő a veteránok hosszúíj kategóriáját nyerte meg. Lévárdi Melinda, a Kerecsényi László Íjász Egyesület rutinos íjásza a felnőtt női hosszúíjasok mezőnyében bizonyult a második legeredményesebbnek. Az ugyancsak gyulai Házse György a távcéllövők tradicionális számában 15 indulóból hatodik, a női történelmi kategóriájában a füzesgyarmati Kovács Andrea 43 versenyző között a 10. helyen végzett, csakúgy, mint a szintén füzesgyarmati Kovács Károly 64 fő között. 

Véget ért a gyulai íjász világbajnokság

Fotók: Kiss Zoltán

Az utolsó napon ismét a várkert volt a vébé helyszíne, ahol színpompás záróünnepség keretében osztották ki a jól megérdemelt díjakat. 

A világbajnokság nemcsak a versenyről, hanem a barátságról is szólt Fotó: Kiss Zoltán

A HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság kedden bezárta kapuit, a megannyi nemzet (Bhután, Kolumbia, Malajzia, Kirgizisztán, Kazahsztán, Mongólia, Borneó, Tajvan, Hongkong – hogy csak néhány egzotikus országot említsünk) íjászai pedig szép élményekkel, sokan érmekkel gazdagodva hazautaztak. Nem kérdés, hogy sokan közülük visszatérnek még Gyulára, hiszen valószínűsíthető, hogy a fürdőváros nem utoljára rendezett világbajnokságot. 

 

