augusztus 20., szerda

István névnap

18°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
íjászat

1 órája

Hét napon keresztül Gyulán vendégeskednek a világ legjobb íjászai

Címkék#várkert#Lovász Tamás#Dr Görgényi Ernő#Nemzetközi Íjász Szövetség

Harminckét országból 800 nevezés érkezett a gyulai várkert és környékén augusztus 20-án kezdődő HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokságra. A kedd délután a várkert Rondellájánál megtartott sajtótájékoztatón elhangzott, hogy még az Indonéziához tartozó szigetről, Borneóról is érkeznek versenyzők az íjász világbajnokságra.

Gajdács Pál

Gyula nem számít rutintalan házigazdának, a Szent István ünnepén kezdődő HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokságnak már negyedik alkalommal ad otthont, először 2016-ban, majd 2018-ban, legutóbb 2022-ben jártak a fürdővárosban a világ legjobbjai. 

Íjász Világbajnokság
A történelmi íjász világbajnokságot felvezető sajtótájékoztató résztvevői: balról: Csáki Roland, Vánky Sebastian, a Nemzetközi Íjász Szövetség elnöke, dr. Görgényi Ernő és Lovász Tamás  Fotó: Kiss Zoltán

Az íjász világbajnokság a turizmusnak is jó

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere örömét fejezte ki, hogy Gyulán ismét egy világversenyt rendeznek. 

– Örülök, hogy a gyulai Kerecsényi László Íjász Egyesület jó kapcsolata az országos és a nemzetközi szövetséggel ilyen gyümölcsöző együttműködést tesz lehetővé, amelynek keretében már számos alkalommal rangos nemzetközi versenyt szervezhettek Gyulán. Ennek a jelentőségét a képviselő-testület is látja, ezért a rendezvény támogatására kétmillió forintot szavazott meg – mondta a városvezető. – A rendezvény jó a város sport és kulturális életének, és jó a turizmusnak is, hiszen ezekben a napokban több száz versenyző, kísérő és néző érkezik Gyulára olyan országokból is, amelyeknek nem jellemző, hogy Magyarország, Gyula lenne a célja. Igazi történelmi környezetbe jönnek, amely hitelessé teszi mindazt a hagyományőrzést, amit az íjászok Magyarországon és világszerte is folytatnak.

Lovász Tamás, a Magyar Íjász Szövetség Történelmi Szakágának elnöke elmondta, hogy a gyulai világbajnokság az eddigi legnagyobb ilyen jellegű verseny lesz, ekkora létszámú vébét még nem rendeztek történelmi íjászatban. Örömtelinek nevezte, hogy a nyolcszáz nevezés mintegy fele magyar.

– Harminckét országból a három – klasszikus íjászat, távcéllövő, távlövő – versenyszámban több mint nyolcszáz nevezés érkezett be. A távlövő kategóriában kétszázharminc versenyző világrekord. Változást jelent a korábbiakhoz képest, hogy idén nem szétszórtuk a város három különböző pontján a rendezvényünket, hanem a várkertben és a kastélykertben tartjuk meg a versenyszámokat, ahol 21-én és 22-én egy időben több mint 400 íjász fog lőni. Vasárnaptól átköltözünk a hosszú távú lövészet – ahol akár 5-600 méteres lövések is előfordulnak – helyszínére, a Steigerwald tanyára. 

A résztvevő nemzetek zászlói Fotó: Kiss Zoltán

Lovász Tamás elárulta, hogy az indonéz szigetvilághoz tartozó Borneóról fúvócsöves íjászokat várnak, akik bemutató keretében a szájukkal lövik ki az íjakat. 

– A külföldiek közül a kazah és a kirgiz íjászok akár meglepetést is okozhatnak – folytatta. – A világ egyik legelzártabb országából Bhutánból már negyedik alkalommal érkezik csapat a gyulai vébére, náluk nemzeti sport az íjászat, több íjászpályával rendelkeznek, mint focistadionnal. A legnagyobb külföldi delegációt a malájok képviselik majd.

Csáki Roland, a Nemzetközi Íjász Szövetség történelmi szakágának alelnöke Gyulát egy olyan különleges helyszínként jellemezte az íjász versenyek kapcsán, ahol adott a történelmi környezet. A vár, ahol kiváló lehetőség van változatos pályákat építeni az íjászoknak és egy kellemes belvárosi rész, ami a sportolóknak fontos helyszín a verseny utáni feltöltődésre. 

– Fontos szempont a város támogató hozzáállása, és a helyi íjászcsapat hihetetlen munkája, amit beletesznek abba, hogy ez a rendezvény létrejöjjön – mondta.

A programról Lovász Tamás tájékoztatott 

  • a megnyitó ünnepség szerdán 14.30 órakor kezdődik a tószínpadon, majd 
  • 15.30-tól felvonulnak a belváros felé. 
  • az első versenynap 21-én, csütörtökön, 9 órakor kezdődik. 
  • éntek délutánra már lefeleződik a klasszikus szám mezőnye. 
  • az egyéni és csapatdöntőkre szombaton kerül sor. 
  • a Steigerwald tanyán vasárnaptól-keddig 9 órakor kezdődnek a versenyek 

A részletes program itt olvasható: https://www.visitgyula.com/hu/gyulai-programok/tortenelmi-ijasz-vilagbajnoksag-2025.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu