Hét napon keresztül Gyulán vendégeskednek a világ legjobb íjászai
Harminckét országból 800 nevezés érkezett a gyulai várkert és környékén augusztus 20-án kezdődő HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokságra. A kedd délután a várkert Rondellájánál megtartott sajtótájékoztatón elhangzott, hogy még az Indonéziához tartozó szigetről, Borneóról is érkeznek versenyzők az íjász világbajnokságra.
Gyula nem számít rutintalan házigazdának, a Szent István ünnepén kezdődő HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokságnak már negyedik alkalommal ad otthont, először 2016-ban, majd 2018-ban, legutóbb 2022-ben jártak a fürdővárosban a világ legjobbjai.
Az íjász világbajnokság a turizmusnak is jó
Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere örömét fejezte ki, hogy Gyulán ismét egy világversenyt rendeznek.
– Örülök, hogy a gyulai Kerecsényi László Íjász Egyesület jó kapcsolata az országos és a nemzetközi szövetséggel ilyen gyümölcsöző együttműködést tesz lehetővé, amelynek keretében már számos alkalommal rangos nemzetközi versenyt szervezhettek Gyulán. Ennek a jelentőségét a képviselő-testület is látja, ezért a rendezvény támogatására kétmillió forintot szavazott meg – mondta a városvezető. – A rendezvény jó a város sport és kulturális életének, és jó a turizmusnak is, hiszen ezekben a napokban több száz versenyző, kísérő és néző érkezik Gyulára olyan országokból is, amelyeknek nem jellemző, hogy Magyarország, Gyula lenne a célja. Igazi történelmi környezetbe jönnek, amely hitelessé teszi mindazt a hagyományőrzést, amit az íjászok Magyarországon és világszerte is folytatnak.
Lovász Tamás, a Magyar Íjász Szövetség Történelmi Szakágának elnöke elmondta, hogy a gyulai világbajnokság az eddigi legnagyobb ilyen jellegű verseny lesz, ekkora létszámú vébét még nem rendeztek történelmi íjászatban. Örömtelinek nevezte, hogy a nyolcszáz nevezés mintegy fele magyar.
– Harminckét országból a három – klasszikus íjászat, távcéllövő, távlövő – versenyszámban több mint nyolcszáz nevezés érkezett be. A távlövő kategóriában kétszázharminc versenyző világrekord. Változást jelent a korábbiakhoz képest, hogy idén nem szétszórtuk a város három különböző pontján a rendezvényünket, hanem a várkertben és a kastélykertben tartjuk meg a versenyszámokat, ahol 21-én és 22-én egy időben több mint 400 íjász fog lőni. Vasárnaptól átköltözünk a hosszú távú lövészet – ahol akár 5-600 méteres lövések is előfordulnak – helyszínére, a Steigerwald tanyára.
Lovász Tamás elárulta, hogy az indonéz szigetvilághoz tartozó Borneóról fúvócsöves íjászokat várnak, akik bemutató keretében a szájukkal lövik ki az íjakat.
– A külföldiek közül a kazah és a kirgiz íjászok akár meglepetést is okozhatnak – folytatta. – A világ egyik legelzártabb országából Bhutánból már negyedik alkalommal érkezik csapat a gyulai vébére, náluk nemzeti sport az íjászat, több íjászpályával rendelkeznek, mint focistadionnal. A legnagyobb külföldi delegációt a malájok képviselik majd.
Csáki Roland, a Nemzetközi Íjász Szövetség történelmi szakágának alelnöke Gyulát egy olyan különleges helyszínként jellemezte az íjász versenyek kapcsán, ahol adott a történelmi környezet. A vár, ahol kiváló lehetőség van változatos pályákat építeni az íjászoknak és egy kellemes belvárosi rész, ami a sportolóknak fontos helyszín a verseny utáni feltöltődésre.
– Fontos szempont a város támogató hozzáállása, és a helyi íjászcsapat hihetetlen munkája, amit beletesznek abba, hogy ez a rendezvény létrejöjjön – mondta.
A programról Lovász Tamás tájékoztatott
- a megnyitó ünnepség szerdán 14.30 órakor kezdődik a tószínpadon, majd
- 15.30-tól felvonulnak a belváros felé.
- az első versenynap 21-én, csütörtökön, 9 órakor kezdődik.
- éntek délutánra már lefeleződik a klasszikus szám mezőnye.
- az egyéni és csapatdöntőkre szombaton kerül sor.
- a Steigerwald tanyán vasárnaptól-keddig 9 órakor kezdődnek a versenyek
A részletes program itt olvasható: https://www.visitgyula.com/hu/gyulai-programok/tortenelmi-ijasz-vilagbajnoksag-2025.
