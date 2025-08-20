Hét napon keresztül Gyulán vendégeskednek a világ legjobb íjászai

Gyula nem számít rutintalan házigazdának, a Szent István ünnepén kezdődő HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokságnak már negyedik alkalommal ad otthont, először 2016-ban, majd 2018-ban, legutóbb 2022-ben jártak a fürdővárosban a világ legjobbjai.

A történelmi íjász világbajnokságot felvezető sajtótájékoztató résztvevői: balról: Csáki Roland, Vánky Sebastian, a Nemzetközi Íjász Szövetség elnöke, dr. Görgényi Ernő és Lovász Tamás Fotó: Kiss Zoltán

Az íjász világbajnokság a turizmusnak is jó

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere örömét fejezte ki, hogy Gyulán ismét egy világversenyt rendeznek.

– Örülök, hogy a gyulai Kerecsényi László Íjász Egyesület jó kapcsolata az országos és a nemzetközi szövetséggel ilyen gyümölcsöző együttműködést tesz lehetővé, amelynek keretében már számos alkalommal rangos nemzetközi versenyt szervezhettek Gyulán. Ennek a jelentőségét a képviselő-testület is látja, ezért a rendezvény támogatására kétmillió forintot szavazott meg – mondta a városvezető. – A rendezvény jó a város sport és kulturális életének, és jó a turizmusnak is, hiszen ezekben a napokban több száz versenyző, kísérő és néző érkezik Gyulára olyan országokból is, amelyeknek nem jellemző, hogy Magyarország, Gyula lenne a célja. Igazi történelmi környezetbe jönnek, amely hitelessé teszi mindazt a hagyományőrzést, amit az íjászok Magyarországon és világszerte is folytatnak.

Lovász Tamás, a Magyar Íjász Szövetség Történelmi Szakágának elnöke elmondta, hogy a gyulai világbajnokság az eddigi legnagyobb ilyen jellegű verseny lesz, ekkora létszámú vébét még nem rendeztek történelmi íjászatban. Örömtelinek nevezte, hogy a nyolcszáz nevezés mintegy fele magyar.

– Harminckét országból a három – klasszikus íjászat, távcéllövő, távlövő – versenyszámban több mint nyolcszáz nevezés érkezett be. A távlövő kategóriában kétszázharminc versenyző világrekord. Változást jelent a korábbiakhoz képest, hogy idén nem szétszórtuk a város három különböző pontján a rendezvényünket, hanem a várkertben és a kastélykertben tartjuk meg a versenyszámokat, ahol 21-én és 22-én egy időben több mint 400 íjász fog lőni. Vasárnaptól átköltözünk a hosszú távú lövészet – ahol akár 5-600 méteres lövések is előfordulnak – helyszínére, a Steigerwald tanyára.