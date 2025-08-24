augusztus 24., vasárnap

Íjászat

2 órája

Hozták a színvonalat a Békés vármegyei íjászok a gyulai világbajnokságon - galériával

Címkék#HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság#íj#vb#Gyula

Három napon át a gyulai várkertben zajlottak a HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság klasszikus, történelmi versenyei, a felnőtteknél és az utánpótlásban is eredményt hirdettek. Vasárnap a Steigervald Tanyamúzeumhoz „költöztek” át a történelmi íjász világbajnokság versenyzői, ahol a távlövő és a távcéllövő kategóriákban keddig zajlik tovább a küzdelem.

Gajdács Pál

Hatalmas volt a pezsgés a HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság helyszínén, a gyulai várkertben, ahol három napig a világ távoli pontjairól is összesereglett sportolók versengtek a klasszikus történelmi kategóriában. Szombaton kissé összesűrűsödött a program, hiszen az íjászok először az egyebek mellett az időjárás miatt megszakított előző versenynapot folytatták, az összegzést követően pedig már a finálé résztvevői feszültek egymásnak. 

íjász világbajnokság
Izgalmas, színvonalas versenyeket hoztak Gyulán az íjász világbajnokság klasszikus versenyszámai Fotó: Kiss Zoltán

Érmek minden színből a Békés vármegyei tarsolyban az íjász világbajnokságon

A Békés vármegyei íjászok büszkék lehetnek a teljesítményükre, hiszen amellett, hogy többen is felkapaszkodtak a dobogóra, mi, több győztek is, a pályafutásuk szempontjából is hangsúlyos aranyminősítést szereztek. 

Általános tapasztalat a Gyulán negyedik alkalommal megrendezett világbajnoksággal kapcsolatban, a külföldiek is egyre színvonalasabb csapatokkal érkeznek. Többször is leírtuk már, de érdemes ismét rögzíteni: a vb-re 32 nemzetből több mint 800 nevezés érkezett. 

A borneói fúvócsöves "íjászok" külön színt hoztak a világbajnokság mezőnyébe Fotó: Kiss Zoltán

A Magyar Íjász Szövetség honlapjának eredményközlője szerint felnőtt korosztályban egyéniben a női történelmi modern íj kategóriában 41 induló között világbajnoki ezüstérmes lett a Füzesgyarmati Aranysólyom Hagyományőrző Íjász Egyesület képviseletében Kovács Andrea. A történelmi hosszúíjak és botíjak kategóriájában Lévárdi Melinda lett a legjobb. A veterán korosztályban a füzesgyarmati Fegyver László a történelmi íj, modern kategóriában nem talált legyőzőre. A vadászíj favesszővel kategóriában a gyulai Házse György második, mint ahogyan a történelmi modern íj kategóriában 53 indulóból a füzesgyarmati Molnár Imre is. 

Békés vármegyei íjászok a gyulai világbajnokságon

Fotók: Kiss Zoltán

A fiatal felnőtt korosztályban a vadászreflex íj kategóriában a gyulai Forgács Luca győzött. Ugyanebben a korosztályban, de már a történelmi, modern íj kategóriában a mezőberényi Pocsai Anna 3. A kadett korosztályban az újkígyósi Mitykó Nóra a vadászreflexben lett első. Ugyanebben a korosztályban, a történelmi modern íj kategóriában a gyulai Kerecsényi László Íjász Egyesület versenyzője, Forgács Nóra 2., a Csaba Lovas-Íjász Kör színeiben induló Kurucz Lili 3. Győzött a vadászreflex íj kategóriában az eleki Poptyilikán Kincső (Velek Vezér Hagyományőrző Íjász Egyesület) is. A junior fiúk történelmi íj kategóriájában a gyulai Petrovszki Milán 2. 

Kié? Hova? Fullos a céltábla Fotó: Kiss Zoltán

Szántó István, a gyulaiak többszörös Európa- és világbajnoki érmese a veterán korosztályban 645 ponttal a dobogó második fokára állhatott fel. C

Csapatban (6 válogatott indult) a Dürgőné Kovács Piroska, Molnár Imre, Szalmai József, Földesi Ferenc alkotta magyar válogatott az olasz és a többségében magyar íjászokból álló szlovák csapatot megelőzve aranyérmes lett. 

 

 

