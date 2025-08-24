Hozták a színvonalat a Békés vármegyei íjászok a gyulai világbajnokságon - galériával

Hatalmas volt a pezsgés a HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság helyszínén, a gyulai várkertben, ahol három napig a világ távoli pontjairól is összesereglett sportolók versengtek a klasszikus történelmi kategóriában. Szombaton kissé összesűrűsödött a program, hiszen az íjászok először az egyebek mellett az időjárás miatt megszakított előző versenynapot folytatták, az összegzést követően pedig már a finálé résztvevői feszültek egymásnak.

Izgalmas, színvonalas versenyeket hoztak Gyulán az íjász világbajnokság klasszikus versenyszámai Fotó: Kiss Zoltán

Érmek minden színből a Békés vármegyei tarsolyban az íjász világbajnokságon

A Békés vármegyei íjászok büszkék lehetnek a teljesítményükre, hiszen amellett, hogy többen is felkapaszkodtak a dobogóra, mi, több győztek is, a pályafutásuk szempontjából is hangsúlyos aranyminősítést szereztek.

Általános tapasztalat a Gyulán negyedik alkalommal megrendezett világbajnoksággal kapcsolatban, a külföldiek is egyre színvonalasabb csapatokkal érkeznek. Többször is leírtuk már, de érdemes ismét rögzíteni: a vb-re 32 nemzetből több mint 800 nevezés érkezett.

A borneói fúvócsöves "íjászok" külön színt hoztak a világbajnokság mezőnyébe Fotó: Kiss Zoltán

A Magyar Íjász Szövetség honlapjának eredményközlője szerint felnőtt korosztályban egyéniben a női történelmi modern íj kategóriában 41 induló között világbajnoki ezüstérmes lett a Füzesgyarmati Aranysólyom Hagyományőrző Íjász Egyesület képviseletében Kovács Andrea. A történelmi hosszúíjak és botíjak kategóriájában Lévárdi Melinda lett a legjobb. A veterán korosztályban a füzesgyarmati Fegyver László a történelmi íj, modern kategóriában nem talált legyőzőre. A vadászíj favesszővel kategóriában a gyulai Házse György második, mint ahogyan a történelmi modern íj kategóriában 53 indulóból a füzesgyarmati Molnár Imre is.